Суд над Савченко поновлять 15 вересня у російському Донецьку

Він розмістив фотокопію повідомлення з сайту судової установи, в якій йдеться, що 4 вересня суд отримав документи з Ростовського облсуду, який розглядав клопотання захисту українки про зміну підсудності справи Савченко і відмовився його задовольняти.

«Наступна дата попереднього слухання по кримінальній справі відносно Савченко Н.В. призначена на 15.09.2015 року об 11:00», – йдеться в повідомленні суду.

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Також в суді інформують, що слухання буде закритим, і «з метою гарантування безпеки учасників процесу» допуск в будівлю суду буде обмежено.

Предварительное слушание по делу Надежды Савченко состоится 15.09.15 #FreeSavchenkopic.twitter.com/z1fpMWPpzD — Николай Полозов (@Moscow_advokat) September 4, 2015

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли до Росії. У РФ її обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі йдеться про її обвинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.