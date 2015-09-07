МЗС: Зустріч у "нормандському форматі" може відбутися до кінця тижня

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає проведення міністерської зустрічі у «нормандському форматі» до кінця цього тижня в разі результативності засідання Тристоронньої робочої групи в Мінську.

Про це він заявив сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ми обговорювали з моїми партнерами з Німеччини, Франції та Російської Федерації можливість провести зустріч на рівні міністрів у «нормандському форматі». Один з варіантів - провести цю зустріч до кінця цього тижня. Звичайно, ми повинні подивитися, якими будуть результати сьогоднішньої зустрічі в Мінську, тому що сьогодні відбувається зустріч Тристоронньої контактної групи та всіх чотирьох робочих груп в Мінську", - зазначив Клімкін.

За його словами, необхідно подивитися, яким буде "практичний результат з цієї міністерської зустрічі, тому що немає сенсу збиратися тільки для того, щоб зібратися разом".

"Нам необхідний результат. Нам потрібно чітко зрозуміти, як штовхати вперед у напрямку стабільної безпекової ситуації, як штовхати вперед у напрямку покращення гуманітарної ситуації, в тому числі обмін заручниками, в тому числі доступ всієї гуманітарної допомоги, як української, так і допомоги ЄС, для Донбасу", - наголосив український міністр.

Крім того, Клімкін також зазначив, що необхідна і "готовність російської сторони говорити про справи Надії Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, про всіх, кого утримують в російській в'язниці і, звичайно, необхідна готовність Росії до процесу реальної підготовки до вільних та справедливих виборів на Донбасі".

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"Для цього нам потрібна повна присутність Офісу демократичних інститутів ОБСЄ у підготовці та проведенні цих виборів. В іншому разі ці вибори не будуть визнані та не будуть ніким сприйняті. Це - важливий пункт - готовність Росії не продовжувати з іншими фейковими виборами 18 жовтня та 1 листопада, тому що це призведе до дуже складної ситуації у Мінському процесі, і тут нам потрібний міжнародний тиск на російську сторону для того, щоб все було виконано", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» пройде у найближчі 10-12 днів.