Спецпредставник ОБСЄ: наступне засідання контактна група проведе в Мінську 22 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік після засідання тристоронньої контактної групи у Мінську.

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"Наступне засідання тристоронньої контактної групи щодо України відбудеться у Мінську 22 вересня", - сказав він.

Разом з тим він відзначив, що робоча підгрупа з політичних питань контактної групи збереться у Мінську 15-16 вересня.