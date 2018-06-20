Нового мера Києва обирають лише на півтора року?

Президент Віктор Ющенко, коментуючи дострокові вибори київського мера на своїй щоквартальній прес-конференції, сказав: “слід зважати, що йдеться про довибори, і нового мера кияни обиратимуть лише на 18 місяців”.

Ми попросили експертів з виборчого законодавства пояснити, на підставі якої статті якого закону базується це твердження Президента. Думки експертів розділилися...

Сергій Кальченко, юрист:

ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ДІЮТЬ ЧОТИРИ РОКИ

Я не знаю, які підстави було говорити, що через півтора року чергові вибори.

Юридичного поняття “довибори” не існує. Вибори можуть бути чергові, можуть бути повторні, проміжні або перші. (Це коли утворилося місто і там оголошуються перші вибори). Це стаття 14 Закону про вибори до місцевих органів влади. Довибори - це народне “пояснення”. (Так само, як немає поняття "другий тур", а є таке поняття як "повторне голосування"). У цій же 14 статті ми дивимося: чергові місцеві вибори проводяться у зв’язку із закінченням визначеного Конституцією строку повноважень (увага), у тому числі міського голови. Якщо Конституцією визначено, що повноваження міського голови діють чотири роки, то я не знаю, які були підстави говорити, що мера обирають на півтора року? Чому на півтора? - Я не знаю. І якщо міський голова та Київрада обираються на позачергових виборах, то це означає, що з моменту обрання починає спливати строк їх повноважень, визначених Конституцією. Це – чотири роки для міського голови і п’ять років для міської ради.

Микола Полудьонний, керівник Головної служби правової політики Секретаріату Президента:

ЛОГІКА ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТА ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛА

Логіка заяви Президента цілком зрозуміла. Вона полягає у тому, що органи місцевого врядування, як і голови міських, селищних та сільських рад обираються на певний термін. І дострокові вибори не скасовують чергових виборів. Якщо визнати, що ці вибори є черговими, а мер обирається на чотири роки, то тоді вибори у місті Києві підуть врозріз із виборами до органів місцевого самоврядування в цілому по Україні. Тоді вийде ситуація, що вибори у Києві будуть проводитися не разом із виборами до органів місцевого самоврядування по всій Україні, що це взагалі буде окрема парафія. А це суперечить в принципі духу закону. Так, зараз Верховна Рада призначає дострокові вибори для окремих міст чи селищ, але це ж не вибори по країні. Я думаю, що всі, хто обирається зараз на дострокових виборах, будуть переобиратися, коли будуть призначені чергові вибори по країні.

Віктор Мусіяка,народний депутат України II і IV скликань:

НУ І ЩО? ЦЕ – ПРОЯВ ДЕМОКРАТІЇ

Я не знаю, з чого виходив Президент, кажучи про вісімнадцять місяців. І те, що відбувається у Києві, це не довибори, коли обирають когось, кого не обрали. Це дострокові вибори. Будь-які вибори, чи то мера чи Президента – неважливо, але вони обираються на весь термін, передбачений Конституцією. Це – завжди. Напевно, Президент виходив з того, що вибори до місцевих органів влади і вибори голів призначаються парламентом і проходять по всій Україні одночасно. Раніше такого не було, що постійно оголошуються дострокові вибори голів міських та селищних рад. Це нещодавно почалося, що постійно оголошуються нові дострокові вибори. Ну і що? Це – прояв демократії.

А те, що Президент сказав про це на прес-конференції, що мер буде на півтора року, то його позицію слід довести до відома суспільства більш широко. Люди мають знати, що вибори відбуваються на півтора року.

Олександр Барабаш, юрист:

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ПРИЙДЕ ЛИШЕ НА ПІВТОРА РОКУ

За будь-яких підстав міські голови, які будуть обиратися на дострокових виборах, працюватимуть десь до березня 2010 року, коли закінчується термін повноважень міських, селищних, сільських голів. Це норма закону про місцеві вибори: всі місцеві вибори проводяться одночасно, незалежно від того, коли проводили дострокові. Вибори призначає Верховна Рада. Чергові вибори призначаються для всіх в один день, а позачергові можуть призначатися індивідуально. У нас, не мало-не багато, десь близько дванадцяти тисяч місцевих Рад. Тож дванадцять тисяч виборів голів міських, селищних, сільських рад - всі призначаються однією постановою на один день. Бо ж Верховна Рада, самі розумієте, не може прийняти дванадцять тисяч постанов, тому - на 12 березня, тому - на 19, тому - на 26. Вона призначить їх всі на березень 2010 року.

Вибори до місцевих органів самоврядування та вибори голів місцевих рад природнім шляхом через поправку до Конституції розведені у часі. Тож Київська міська рада обирається на три роки, - до 2011 року, мер - до 2010.

До речі, дострокові вибори міських, селищних, сільських голів проводяться безкінечно. Верховна Рада приймає таких постанов по тридцять-п’ятьдесят на місяць. Це, в основному, вибори голів сільських та селищних рад, але нещодавно було рішення про вибори міського голови Дніпродзержинська. І всі вони обираються до того терміну, коли Верховна Рада призначить вибори для всіх дванадцяти тисяч міських, сільських, селищних голів. Тому порахуємо: 25 травня пройдуть вибори, ще місяць будуть підбивати підсумки, далі має зібратися міська рада та підтвердити повноваження новобраного голови. За умови, якщо це все відбудеться без затримок, у кінці червня новий міський голова стане на посаду. А вже у грудні 2009 року за 100 днів будуть оголошені чергові вибори міського голови.

І тому хтозна: може і не варто було тратити стільки сил на те, щоб проводити вибори зараз. А варто було акумулювати енергію, щоб добре провести кампанію 2010 року... З іншого боку, поразка на них не буде такою тяжкою. Бо переможець прийде лише на півтора року.

Опитувала Маша Міщенко