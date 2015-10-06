Нардепи надали родинам Небесної Сотні пільги ветеранів війни

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 із 320 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом посилено соціальний захист сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, на яких поширено статус і пільги, які передбачені ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту. Ним встановлюється, що відповідний статус та державні соціальні гарантії не поширюються на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

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У пояснювальній записці до документа зазначається, що під час масових акцій громадського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року (Революції Гідності), виборюючи свободу і демократію загинуло близько 100 осіб, яких назвали Небесною Сотнею. «Разом з цим, у Героїв Небесної Сотні залишились літні батьки та малолітні діти, які втратили годувальника, виявилися соціально не захищеними та до цього часу не мають законодавчо визначеного статусу», - сказано в записці.