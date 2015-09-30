Опубліковано відео, на якому зафіксований розстріл 45 героїв Небесної сотні

Відео на своїй сторінці в Facebook розмістила координатор громадської ініціативи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук.

"Кропітка робота з перегляду незліченної кількості гігабайт, зіставлення численних відео, обробка масиву фотографій - і як результат - п'ятихвилинне відео, на якому зафіксовано, як 20 лютого 2014 року пішла майже половина Небесної сотні. Поки на екрані зелений квадратик - людина жива, червоний - у нього влучила куля. Це відео треба періодично переглядати. Щоб бути злими, дієвими і більш вимогливими, в першу чергу до себе. Опускати руки і піддаватися зневірі для нас, людей, які залишилися живі, невиправдана розкіш", - написала Матвійчук.

Довідка УНІАН. Загиблих під час протестів у грудні 2013 - лютому 2014, більшість з яких загинули від куль на вулиці Інститутській, називають Небесна сотня. Масові маніфестації почалися після відмови уряду Миколи Азарова і президента Віктора Януковича від асоціації з Європейським союзом і повороту зовнішньополітичного курсу на Москву. Народне невдоволення почало набирати стрімкі оберти після силового розгону мирної демонстрації в ніч на 30 листопада.

Через три місяці протестів, що охопили всю країну, 22 лютого Верховна Рада усунула Віктора Януковича з посади президента, призначивши позачергові вибори глави держави на 25 травня 2014 року.

Читайте такожЗаарештованого рік тому в Росії активіста Євромайдану відпустили на свободу

Напередодні спеціальний доповідач ООН з питань позасудової страти, страти без належного судового розгляду чи довільних страт Крістоф Хайнс заявив, що більшість доказів про скоєння злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності знищено.