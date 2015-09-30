Опубліковано відео, на якому зафіксований розстріл 45 героїв Небесної сотні

15:25, 30 вересня 2015
Суспільство
4233 0

В мережі опублікували відео, зняте 20 лютого 2014 року в Києві під час Євромайдану, на якому зафіксовано вбивство 45 з 47 загиблих в цей день героїв Небесної сотні.

Почтение памяти Героев Небесной Сотни возле памятного Креста на улице Институтской в Киеве, 22 февраля, фото УНИАН.

Відео на своїй сторінці в Facebook розмістила координатор громадської ініціативи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук.

"Кропітка робота з перегляду незліченної кількості гігабайт, зіставлення численних відео, обробка масиву фотографій - і як результат - п'ятихвилинне відео, на якому зафіксовано, як 20 лютого 2014 року пішла майже половина Небесної сотні. Поки на екрані зелений квадратик - людина жива, червоний - у нього влучила куля. Це відео треба періодично переглядати. Щоб бути злими, дієвими і більш вимогливими, в першу чергу до себе. Опускати руки і піддаватися зневірі для нас, людей, які залишилися живі, невиправдана розкіш", - написала Матвійчук.

Довідка УНІАН. Загиблих під час протестів у грудні 2013 - лютому 2014, більшість з яких загинули від куль на вулиці Інститутській, називають Небесна сотня. Масові маніфестації почалися після відмови уряду Миколи Азарова і президента Віктора Януковича від асоціації з Європейським союзом і повороту зовнішньополітичного курсу на Москву. Народне невдоволення почало набирати стрімкі оберти після силового розгону мирної демонстрації в ніч на 30 листопада.

Через три місяці протестів, що охопили всю країну, 22 лютого Верховна Рада усунула Віктора Януковича з посади президента, призначивши позачергові вибори глави держави на 25 травня 2014 року.

Читайте такожЗаарештованого рік тому в Росії активіста Євромайдану відпустили на свободу

Напередодні спеціальний доповідач ООН з питань позасудової страти, страти без належного судового розгляду чи довільних страт Крістоф Хайнс заявив, що більшість доказів про скоєння злочинів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності знищено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter