Віхи тижня: парадоксальний БЮТ, яструб миру Балога і воскресіння Януковича
Президентське послання парламенту було зірване. Ющенко і Тимошенко стрімко просуваються до відкритого протистояння. Луценко посварився з Банковою...
Президентське послання парламенту було зірване. Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко стрімко просуваються до відкритого протистояння. Юрій Луценко посварився з Банковою, а Віктор Янукович повернувся з тривалої відпустки.
|Арсеній Яценюк відкриває засідання парламенту. Київ, 13 травня
У підсумку Вікторові Андрійовичу довелося доводити своє бачення ситуації у брифінг-холі парламенту, в ефірі Української служби Бі-Бі-Сі, через «Голос України» і «Урядовий кур’єр». Юлія Володимирівна, яка змінила на «лобному місці» президента, пообіцяла діяти рішуче, не конкретизувавши напрям головного удару. Леді Ю не бентежить, що пакету заходів у боротьбі з інфляцією в природі не існує. При цьому уряд відмовляється вносити зміни до Державного бюджету 2008 року, натомість Тимошенко обіцяє з 1 вересня на 30% підняти зарплати бюджетникам. Судячи з жару популістських обіцянок прем`єра, вона готується опинитися у відставці, щоб з розв`язаними руками почати боротьбу за абсолютну владу в країні.
Тональність публічного обміну думками між главами держави і уряду може радувати хіба що супротивників нашої країни. Сьогодні в Україні немає політичної волі, щоб визнати непрацездатність існуючої коаліції і сформувати технічний уряд. Очевидно, що для реалізації цього алгоритму необхідно домовлятися, чому українські державні мужі і пані практично не навчені. Домовленості у вітчизняному політикумі нагадують або створення передумов для «кидка» партнера, або надиктовування умов переможеному. Напевно тому парламентаріям простіше міркувати про дострокові вибори Верховної Ради, ніж намагатися змінити ситуацію в діючому скликанні законодавців.
|Ющенко, Тимошенко
Скориставшись нагодою, Ющенко і Тимошенко провели інвентаризацію своїх союзників. На радість Президентові, його підопічні «нашоукраїнці» відчули небувалий приплив лояльності глави держави. Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко енергійно бичував неконструктивних союзників по коаліції, не забуваючи запевняти в її непорушності. В унісон з вождем Нашої України висловлювалися і спікери президентського секретаріату. Навіть Віктор Балога дозволив собі порушити образ «мовчазного, великого і жахливого», щоб образно вислюючись пояснити громадськості, що БЮТ чинить неправильно. На думку Віктора Івановича, «сердечники» змирилися з поразкою на столичних виборах і спробують обернути її в наступ на загальнонаціональному фронті. Балога побачив, що соратники Юлії Тимошенко готуються до нового Майдану.
|Юрій Луценко
Візьмемо, наприклад, Андрія Портнова. Виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна робить все, щоб довести, що продаж Одеського припортового заводу є справою його життя. Андрій Володимирович щедро присмачує свої зусилля з продажу стратегічного об`єкту антипрезидентськими пасажами. Шанси Портнова стати легітимним головним приватизатором малі, зате ситуація навколо ОПЗ може стати каталізатором нової політичної кризи. Зразковий піар-крок зробила Валентина Семенюк-Самсоненко, яка заклала квартиру, щоб виплатити зарплату співробітникам ФДМ. Втішає, що голова Фонду не стала брати у позику грошей у чоловіка, людини заможної, а самостійно продемонструвала прагнення і надалі керувати приватизацією.
|Віктор Янукович
Не помилюся, якщо припущу, що більшість активних політичних гравців з нетерпінням чекають 25 травня. Остання весняна неділя стане, очевидно, початком для нового витка повномасштабної кризи. Ситуація зі столичними виборами не просто заплутана, але і не передбачає цивілізованого виходу з неї. Закриття дільниць для голосування в Києві, певно, стане початком судових процесів, у яких суб`єкти виборчого процесу постараються втопити більш щасливих опонентів.
Євген Магда