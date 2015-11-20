У Кривому Розі оголосили безстрокову акцію протесту, біля міськради встановлюють намети

Про це йдеться у повідомленні партії "Самопоміч", чий кандидат Юрій Милобог оскаржує свій програш, згідно офіційних результатів, Юрію Вілкулу ("Опозиційний блок") на виборах мера міста.

"Наскільки це буде довго, і що буде далі - повністю залежить від керівництва держави. Ми вчора пояснили спікеру Верховної Ради, що зараз є можливість і обов’язок діяти цивілізованими методами", - заявив народний депутат з "Самопомочі", голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

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Основна вимога протестувальників - скасування рішення місцевої виборчої комісії щодо виборів мера.

"Потрібно скасувати рішення місцевої комісії, яка не розібравшись, не звернувши уваги на скарги про величезний вкид голосів, про дуже дивне голосування на спецдільницях, швидко назвала Вілкула мером", - пояснив нардеп.

За словами представника "Самопомочі", також слід, зокрема, змінити склад Криворізької міської виборчої комісії.

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“Далі слід замінити місцеву комісію та ЦВК, чиї повноваження давно закінчилися, адже вся ця протухла банда на чолі з Охендовським зірвала вибори в Маріуполі і Красноармійську та дозволила фальсифікацію виборів у Кривому Розі. Після цього треба провести чесні, демократичні, справжні вибори мера Кривого Рогу. І творити місцеве самоврядування - тут і в інших містах”, - заявив Соболєв.

Як повідомляє партія, на вечір 22 листопада у Кривому Розі заплановане Віче з вимогою скасування результатів виборів мера, до участі у якому запрошені лідери всеукраїнських політсил.

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Нагадаємо, голова ЦВК Михайло Охендовський заявив напередодні, що вважає законним оголошення Вілкула мером Кривого Рогу.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Вілкул отримав 89 209 голосів (49,25% від тих, хто проголосував), а Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

Голова партії "Самопоміч", переобраний мер Львова Андрій Садовий заявив, що партія буде оскаржувати в суді результати виборів в Кривому Розі.

За фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження.

Крім того, за участь своїх новообраних депутатів Криворізької міськради у сесії, на якій Вілкул був офіційно оголошений мером, "Батьківщина" і Радикальна партія виключили їх з партій і розпустили відповідні фракції у міськраді.