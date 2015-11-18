"Батьківщина" розпустила фракцію у Криворізькій міськраді й вигнала її членів з партії

Про це йдеться у повідомленні партії.

"Фракція "Батьківщини" у Криворізькій міськраді розпущена рішенням президії політради партії у зв’язку із участю у засіданні ради до встановлення офіційних результатів виборів мера Кривого Рогу", - сказано в ньому.

Таке рішення було ухвалене у середу ввечері на екстреному засіданні президії політради партії.

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Цим же рішенням депутати Криворізької міськради, обрані від "Батьківщини", були виключені з партії.

Нагадаємо, раніше в середу "Батьківщина" розпустила бюро Криворізької міськорганізації і усунула з посади її керівника Ольгу Бабенко.

Скандал у "Батьківщині" напередодні виник через позицію Криворізької міськорганізації, яка вирішила підтримати рішення міської виборчої комісії (у якій мала двох членів) про визнання переможцем другого туру виборів мера Кривого Рогу чинного міського голову Юрія Вілкула, що балотувався від "Опозиційного блоку".

Ряд політичних сил вважають, що під час другого туру були фальсифікації на користь Вілкула, що принципово вплинули на результати голосування. Проти Вілкула у другому турі виступав кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог.

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