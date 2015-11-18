Ляшко розігнав Криворізьку міськорганізацію Радикальної партії і фракцію в міськраді

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За те, що продалися регіоналам, прийняв рішення розпустити міську організацію Радикальної партії в Кривому Розі. Продажні хвойди! Катерина Шаповалова з ганьбою звільнена з посади керівника організації", - заявив Ляшко.

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Крім того, він вимагає від новообраних депутатів Криворізької міськради від РПЛ скласти мандати.

"Вимагаю від усіх п'яти осіб, які зрадили виборців, негайно скласти мандати депутатів міської Ради від Радикальної партії", - написав лідер "радикалів".

Ляшко також вибачився перед виборцям за дії своїх вже колишніх соратників. "Вибачте мене за цих б****й", - написав він.

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Нагадаємо, аналогічне рішення ввечері 18 листопада прийняла партія "Батьківщина".

Скандал у "Батьківщині" напередодні виник через позицію Криворізької міськорганізації, яка вирішила підтримати рішення міської виборчої комісії (у якій мала двох членів) про визнання переможцем другого туру виборів мера Кривого Рогу чинного міського голову Юрія Вілкула, що балотувався від "Опозиційного блоку".

Ряд політичних сил вважають, що під час другого туру були фальсифікації на користь Вілкула, що принципово вплинули на результати голосування. Проти Вілкула у другому турі виступав кандидат від "Самопомочі" Юрій Милобог.

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