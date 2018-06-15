Кирило Куликов: пропоную одиницю непорядності вимірювати в бутах

Партія «Народна самоборона” останнім часом все частіше стає учасником політичних конфліктів. То Давида Жванію позбавляють громадянства, то викликають в Генпрокуратуру, то порушують кримінальну справу проти лідера політсили Юрія Луценка. То саму Самоборону звинувачують у тому, що вона є сателітом БЮТ і вимагають від її лідера публічного покаяння. То знову на сцені - Жванія, який раніше обіцяв розповісти все про отруєння Президента, а зараз говорить, що цього отруєння не було взагалі. Поки “Народна Самоборона” не перетворилася на фракцію рецидивістів і не перебралася в СІЗО, ми попросили прокоментувати всі ці події одного зі спікерів фракції народного депутата України Кирила Куликова. Тим паче, що сьогодні з`явився ще один привід... Пане Куликов, сьогодні два депутати, один з яких – член «Народної Самоборони» Юрій Бут, вийшли з коаліції. Як Ви це прокоментуєте? Якими Ви бачите наслідки для коаліції і уряду? Мені дуже соромно, що у нас був такий Бут. Сьогодні вже неможливо щось змінити, але я вважав цю людину зрадником з першого моменту і виступав проти його включення у список.

Перед виборами були публікації, у яких натякали, що він може бути розвідником, і що брат його поставляв зброю до Африки. Він такий же розвідник, як я космонавт. Бут закінчив Загальновійськове командне училище. Фельдфебелі розвідниками не бувають. Так от я виступав проти його включення. І коли Бут суто за гроші голосував за внесення зміни до Адміністративного кодексу. Пам`ятаєте, коли намагалися прибрати у вирішенні цього питання Верховний суд, тоді питання стосувалося Дніпроенерго. Бут може бути синонімом слова «непорядність». Я з ним у фракції взагалі не розмовляв. Багато хто намагався мене переконати. Не хочу здаватися пророком у своїй вітчизні, але виявилося, що я правий відносно цього товариша. Проте з точки зору права жодних наслідків це не несе, оскільки суб`єктами коаліційної угоди є не Бути, а фракції, БЮТ і НУНСи. Їх вихід з правової точки зору не має ніяких наслідків. З моральної точки зору це завдає серйозного удару по коаліції.

А голосувати як будете? Залишилося 226. Тут треба намагатися вести переговори з іншими фракціями. Наприклад, намагатися розмовляти з блоком Литвина.

Литвин і спочатку не погоджувався вступати туди на правах маленької фракції. А що ви зараз йому можете запропонувати, щоб він погодився? Це завдання для лідерів фракцій.

Результат депутатів, на Вашу думку - багатоходівка Банкової? Я не знаю. Але одне зрозуміло, це вчинок непорядних людей. Взагалі пропоную одиницю непорядності вимірювати в бутах, на честь цього депутата.

А що ви можете сказати про бютівця Ігоря Рибакова, який пішов нібито через контрабанду, яку влаштував на кордоні головний митник Хорошковський? Рибаков займався серйозною програмою «Контрабанда - стоп», і запрошував туди мене. Але коли я зрозумів, чим ця група займалася, то виходячи з принципів порядності і законності, відмовився.

Я думаю, що діяльність Рибакова повинна стати предметом розслідувань правоохоронних органів.

Чи є вихід депутатів частиною сценарію з відсторонення діючого уряду? Я не знаю точно. Але подія у гіршому випадку спричиняє за собою тільки те, що уряд перейде в ранг в.о. Ну і що зміниться? За законом обов`язки виконує той, хто був прем`єром. Те, що сталося, має на меті скоріше психологічну дію на коаліцію, ніж правову.

Найрезонансніший скандал, що має причетність до "Народної Самооборони", - це заява Жванії про те, що Ющенко не був отруєний. Взагалі-то є дві версії отруєння Ющенка. Перша доволі широко гуляє в Інтернеті вже два тижні. Згідно з першою: отруїти Ющенка хотів Березовський, щоб скомпрометувати Росію і одночасно «допомогти» українській демократії. І допоміг БАБу нібито Жванія, який завжди був винен Березовському гроші. За другою версією, яку озвучив Давид Жванія, Ющенка взагалі ніхто не труїв, це було харчове отруєння. Яка з цих версій ближча Вам? Я не учасник цих подій, і знаю про них рівно стільки, скільки ви.

Навіть менше, тому що прагну менше читати Інтернет. Весь цей викид нечистот на голови громадян України - від нього просто нудно. Тільки відкриваєш, і від перших слів, складених у словосполучення, стає зле. Здоров`я Президента - це предмет національної безпеки. Будь-яка медична таємниця вимагає певної порядності. І коли хворіє громадянин Ющенко, повинна бути медична таємниця і дотримуватися людська порядність. Те, що сьогодні звучить з приводу здоров`я Президента, - це зухвало, огидно і ганьбить нашу країну. Мене питають друзі з Москви, Санкт-Петербурга, Праги: що у вас там відбувається? Чути боляче і мені особисто соромно.

І все-таки, Давид Жванія, сказав, що Ющенка ніхто спеціально не труїв. Але невже харчове отруєння могло привести до таких наслідків для здоров`я і обличчя Президента? Абсолютно з вами згоден. Я спілкувався і з лікарями, і з академіками, вони говорять, що це неможливо: це не харчове отруєння. І ми все це бачили. Крім того, Президент - жива людина, у нього сім`я, діти. Уявляєте, який удар йому доводитися витримувати. Я не можу сказати, що мені подобається все, що робить Ющенко. Але в цій ситуації всі ті, кого хвилює доля держави, повинні стати на захист Президента - інституту Президента України.

А чому ви не зупинили Давида Жванію, співзасновника, або скажімо так, головну фінансову скрипку вашої фракції? У нас немає співзасновника. Співзасновники є в акціонерних товариствах. У фракції є лідер. І лідер у НС один - Луценко. А Давид Важаєвич такий же член цієї групи, як Василенко, Новіков, Москаль, Куликов, Лук’янова.

Чому ж Ви не порадили йому утриматися від коментарів на предмет отруєння? Ми радили. Причому, це неодноразово робив і лідер «Самоборони».

Один експерт, якого вважають радником спікера, сказав, що Луценко домовився з Юлією Володимирівною йти спільним блоком на майбутніх виборах. На Раді коаліції розглядалося питання про призначення глави ФДМ. Портнов зняв свою кандидатуру. Ми чітко заявляли, що ніколи не проголосуємо за Портнова. Тому що людина, номінуючись на вищу державну посаду, дозволила собі образити найвищого посадовця - Президента. Незважаючи на те, що у мене особисто хороші стосунки з Портновим, я поважаю його професійні якості. Так, ми сказали, що не бачимо підстав не голосувати за відставку Семенюк. Те саме сказав Рух. І, коли сьогодні на засіданні хтось висловився, що «БЮТ працює з Рухом і Самобороною», нас обурило. Тому що ніхто з нами насправді не працює. У нас є своя чітка консолідована позиція: не пропрем`єрська і не чия-небудь ще. І це продержавна позиція. І коли потрібно приймати державне рішення і навести лад у сфері Фонду держмайна, то ми підтримуватимемо колег по коаліції. Коли йдеться про політичний момент вкидання нової Конституції, то нашими руками це не проведуть. Ми не підтримуватимемо такий шлях ухвалення Основного закону країни.

Тобто конституційний процес поки призупинено... Процес ухвалення Конституції повинен бути перш за все конституційним. Ми чітко позначили свою позицію. Оскільки процес внесення змін до Конституції повинен об`єднувати людей. А суто «партизанські рейди в тил», щоб представити проект нової Конституції, тихо за нього проголосувати і тихо змінити засади державної влади, ми таке підтримувати не будемо.

А ніби ж збиралися підтримати проект Конституції БЮТу і Регіонів. Хтось міг збиратися, але у більшості групи була консолідована позиція. Більшість депутатів переконана, що на сьогоднішній день існує багато серйозних економічних проблем, які ми намагаємося підмінити проблемами політичними. Суспільство вимагає рішення економічних викликів сьогоднішнього дня: інфляція, бюджет, соціальні гарантії, а не того, щоб битися навколо проекту нової Конституції, поки економіка загинатиметься.

Зараз політики активно докладають миротворчих зусиль: у Юлії Тимошенко в дзьобі оливкова гілка миру, у Васюника - план з врегулювання. Мир намітився вчора. Але він дуже хиткий.

Скажіть, а чому так виходить, що багато з тих, хто був поряд з Президентом (Порошенко, потім Гриценко, Жванія, Луценко) відійшли, і багато хто з них виступає опонентами. Звичайно, можна сказати, що знову винен Балога... На те він і є Президент для того, щоб визначати своє оточення. Це право Президента - визначати свій апарат. Наближаючи і віддаляючи - управляй, така логіка влади. Такою вона, на жаль, є. Іван Грозний - чудовий цар. Цар, який створив державу Російську. Цар, який не зламався під ударами Азії, а пішов на Азію. Адже він спочатку всіх наближав, брата, Володимира Старицького, попа свого - Сильвестра, Адашева, дружину, а потім відштовхнув усе найближче оточення (просто заслав або стратив). І став Іваном Грозним. У нас взагалі політики наліво і направо звинувачують один одного, що: «вони борються за владу!» За винятком Литвина, який бореться за рівноправ`я, і комуністів, які борються за народ, - сміється. - Ну так, ці борються за такі чудові речі. Даруйте, основне завдання політиків - боротьба за владу. Інший раз чую, як Петро Миколайович (Симоненко) говорить: «Вони думають тільки про владу». Петре Миколайовичу, а ви самі про що думаєте? Про долю світового пролетаріату? Та ні ж. А ви, Володимире Михайловичу, про що думаєте? Невже, про рівноправ`я? Ви вже обрали цей шлях, це правила цієї професії. Це професія політиків - завойовувати владу.

Яка не може бути самоціллю... У політиків це завжди самоціль – яку маскують місіонерськими гаслами.. Вона буває моральна і аморальна. Буває межа, яку можна або не можна переступити. Але влада - вища мета політики, будь-якої партії (почитайте статут будь-якої партії).

Як ви дипломатично на адресу Віктора Андрійовича висловлюєтеся. Таки вирішили помиритися? Я не вирішив помиритися. Я дипломатичний і на адресу Президента і на адресу Прем`єра. Буде погано, якщо з`явиться на політичному небосхилі ще один інтриган, який почне лаяти і того, і іншого. Вибори в Києві показали, що опрацьовується прагматичний сценарій. Поки відбувається зіткнення між Президентом і Юлею, то вони обидва слабшають і втрачають все, що тільки можуть. На жаль, або на щастя, обидвоє, і Президент і прем`єр в історії нашої країни вже зв`язані. І всі їх перемоги - спільні, і всі їх поразки - спільні. Так от, хтось їх зіштовхує і добивається того, що переможцем може вийти третій. Боротьба в Києві показала, що поки вони обидва штовхаються ліктями, то вийшов такий технократичний кандидат, як Льоня. І такий проект може зачепити всю країну. Страшно...

Як ви оцінюєте поразку НУ-НС? Це не моя поразка. Я перед кампанією потиснув руку Юрієві Віталійовичу і сказав, що тут, на жаль, перемогла не моя концепція. Моя концепція була в тому, що НУ-НС повинні були об`єднатися з Кличком єдиним блоком і мати єдиного кандидата, і тоді результат міг би бути шикарним. Моя концепція не пройшла, було створено інший штаб, результат відомий. Звинувачуй - не звинувачуй, це результат. Я йшов довіреною особою Віталія Кличка. І Кличко не програв. Він навіть виграв. Програли ми всі, кияни. Тому що перемогла ця команда, якій наплювати на Київ і киян.

А той, кого ви обзиваєте, зняв свої претензії до вашого лідера. Це дуже хитра людина, він просто одягнув маску. Насправді, ця справа спочатку була закрита в суді, а тільки потім Леонід Михайлович забрав свою заяву. Крім того, будь-якому першокурсникові-юристу зрозуміло, що заява потерпілого, навіть якщо її забрали, не впливає на закриття кримінальної справи. Льоня - позер і артист. Це був жест. Його заява ні на що не впливає. Навіть якщо потерпілий відкликає заяву, це не означає, що кримінальну справу закрито.

З Кличком ми перемогли. Головне, після цих виборів «помер» боксер і народився політик першого ешелону. Все, що проводилося проти нього, дозволило йому зняти рожеві окуляри чемпіона світу, і почати розуміти людей. Заблокували його виступи на телеканалах, йому довелося йти до людей і один на один виходити до людей, розуміти, чути людей, розмовляти з ними. Це зробило його зовсім іншим. Так, ще не у великій українській трійці. Але він - те нове, до чого можуть потягнутися люди.

Ви вірите в ефективну співпрацю БЮТ і Кличком у Київраді? Так. Це була велика помилка БЮТ, коли ми не вийшли на єдиного кандидата. Я багато зробив, щоб добитися постанови про перевибори, я жив цим рік, і через амбіції все те, що ми спільно зробили, - розсипалося. У підсумку, як я вже сказав, програв Київ, і ми теж.

Віктор Балога сказав, що Юрій Луценко має публічно покаятися... Дуже багато сказано, багато було зроблено помилок. Луценко давно не мав можливості поговорити з Президентом. І я хотів, щоб така розмова відбулася. І ось у понеділок група «Народної Самоборони» зробила заяву про те, що ми наполягаємо на зустрічі НС, Луценка і Президента. Це повинен бути діалог. Він потрібен демократичним силам.

Створено партію «Єдиний Центр». І хоча всі над ним сміються по кутках, але ніхто з впливових політиків не сміється над ним публічно. Мені здається, вони - обережні. Думають: а раптом у цього ЄЦа, до якого долучиться привабливий Яценюк, з`явиться перспектива? Ну, розкрутили ж ви Самоборону за півроку. По-перше, у Самоборони був протестний електорат. І все-таки Самоборона створювалася знизу. До нас же люди приєднувалися після мітингів і зустрічей з Луценком. А ЄЦ створюється згори. А згори нічого насадити неможливо. І я не думаю, що Яценюк очолить ЄЦ.

Я думаю, що з`явиться щось якісно нове. Це не об`єднання демсил. Це буде нове утворення, і Самоборона може стати учасником цього утворення - потрібно зробити роботу над помилками після поразки на виборах у Києві.

Лана Самохвалова