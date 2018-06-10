Чому Медведєва звинуватили у зв’язках з оргзлочинністю?

12 червня на слуханнях у комітеті Сенату США на тему "Нафта, олігархи і можливості: енергетика від Центральної Азії до Європи" колишній аналітик радіо "Свобода" Роман Купчинський поставив гостре питання про те, чи знав недавній керівник російської монополії „Газпром”, а нині президент РФ Дмитро Медведєв про „зв’язки цієї компанії з оргзлочинністю”.

Купчинський, який останні роки займався розслідуванням діяльності "Газпрому" та "РосУкрЕнерго", наполягає на необхідності проведення тотальної перевірки діяльності "Газпрому" у зв`язку з переговорами російського газового монополіста про розміщення своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. Зокрема, аналітик закликав не обмежуватися розглядом документів, поданих „Газпромом” до NYSE, а провести „ретельне розслідування його європейських операцій і тактики жорсткої руки в Росії". Причому хід цього розслідування має взяти під свій контроль Мін’юст США.

Нинішній партнер консалтингової компанії AZEast Group стверджує, що "є численні докази залучення російської оргзлочинності в російський енергетичний бізнес, про що цілком інформоване і з чим тихо погоджується російське керівництво". Купчинський заявив, що не вірить, ніби президент РФ Дмитро Медведєв, керуючи свого часу „Газпромом”, не знав про ці факти.

Купчинський наполягає на тому, що "для захисту енергетичної безпеки США, у довгостроковій перспективі, Конгрес має вжити необхідних заходів для переконання американського народу в тому, що американсько-російське енергетичне співробітництво вільне від невизначеності і сумнівної практики".

На підтвердження своїх слів пан Купчинськи навів приклад "РосУкрЕнерго". "Власником 50% цієї газоторговельної посередницької компанії, розташованої в кантоні Цуг, Швейцарія, є "Газпром", – зазначає аналітик, – а решта 50% належить двом українським бізнесменам, які роками приховували свої імена і які обвинувачуються в співробітництві з російської оргзлочинністю".

Не забув Купчинський нагадати сенаторам і про те, що три тижні тому Дмитро Медведєв призначив одного з виконавчих директорів "РосУкрЕнерго" Костянтина Чуйченка своїм ключовим помічником. Між тим, зазначимо від себе, навряд чи колишній однокурсник президента РФ Чуйченко не знав до тонкощів стану справ у „РосУкрЕнерго” і не інформував про нього свого начальника й особистого друга.

Купчинський вважає, що "російська оргзлочинність, користуючись мовчазною підтримкою Кремля, відіграє значну роль у розширенні економічної гегемонії Кремля в країнах колишнього СРСР і колишнього Варшавського договору".

Приклади – "захоплення румунського алюмінієвого та золотодобувного бізнесу компаніями, які належать російським власникам, спроби тіньових компаній, підозрюваних у зв`язках з оргзлочинністю, а також "Газпрому" отримати контроль над значними сегментами угорського газорозподільного бізнесу..."

Сумнозвісне ім’я Семена Могилевича не було назване Купчинським. Але навряд чи обізнані люди мають сумніви, що саме цю людину з репутацією чи не найбільшого кримінального „авторитета” пострадянського простору мав на увазі Купчинський, говорячи про ту „російську орзлочинність”, з якою нібито були пов’язані два неназваних українських бізнесмени-бенефіціари „РосУкрЕнерго”. В останніх неважко вгадати Дмитра Фірташа та його компаньйона Івана Чурсіна. Про спільні схеми, у яких були задіяні ці троє разом із „Газпромом”, чимало писалося в пресі.

Але цікаво, з якою метою було зроблено на сенатських слуханнях у США ці різкі заяви, що можуть кинути тінь на нового президента Росії, на і без того неоднозначну репутацію „Газпрому” та на небездоганний міжнародний імідж Росії загалом?

Чи можливе реальне розслідування силами США того прикладу зв’язків „Газпрому” з російською організованою злочинністю, про який говорив Купчинський? Навряд. Єдиний і неповторний свідок – і він же потенціальний обвинувачений – у цій справі Сева Могилевич сидить у Росії за надійними ґратами „Матроської тишини”. І навряд чи американські правоохоронці дістануть його для допитів, незважаючи на те, що пан Снайдер-Могилевич давно оголошений Інтерполом у розшук саме за поданням американської сторони. А угоди про взаємну видачу ув’язнених між Росією та США не існує.

В Україні проведення американського розслідування щодо причетності „Газпрому” до організованої злочинності може рикошетом вдарити по Дмитру Фірташу, Юрію Бойку, Олексію Івченку, а також укотре збурити тему начебто причетності Президента та його родичів до тіньових посередницьких газових схем. Можуть також згадати про дивне зникнення оперативної справи Семена Могилевича з СБУ в той час, коли цим відомством керував Олександр Турчинов. А також про те, що свого часу Юлія Тимошенко начебто була тісно пов’язана з контрольованою Могилевичем російською газовою корпорацією „Ітера”.

Навіщо американці здіймають цей галас саме зараз?

Дозволимо собі дві гіпотези. По-перше, Роман Купчинський є близьким до гуру політичної аналітики Збігнева Бжезинського, який нині є радником з питань геополітики кандидата в президенти США Барака Обами (а раніше був радником з національної безпеки президента Джиммі Картера та віце-президента Альберта Гора). Саме знаменитий Збіг був головним доповідачемна згаданих вище сенатських слуханнях щодо нафти та олігархів.

Оглядачі пророкують жорстоку боротьбу за президентський пост у США між Бараком Обамою та кандидатом від республіканців Джоном Мак-Кейном. Рахунок може піти на десяті частки відсотка. Традиційно радикально антиросійський (колись антирадянський) електорат переважно схилявся на бік республіканців. Тим паче що ветеран в’єтнамської війни Мак-Кейн є чи не найактивнішим із них. Чи не є гучна інформаційна акція представників команди Обами спробою перетягнути на себе якусь частину антиросійськи налаштованого електорату, який десятиліттями вважався вотчиною республіканців? Це могло б додати на шальку Обами ту дрібку, яка б перехилила терези на його користь.

По-друге, під час своєї доповіді на слуханнях у Сенаті Збігнев Бжезинський особливо наголосив на тому, що в інтересах США „підтримати зусилля Швеції, країн Балтії та Фінляндії щодо блокування будівництва трубопроводу „Північний потік”, який має іти з Росії до Німеччини, та підтримати проект „Одеса–Броди”, а також уряди України та Грузії”. У цьому аспекті американське розслідування причетності „Газпрому” до організованої злочинності може стати свого роду сигналом для тих у Старій Європі, хто підтримує „Газпром” і організує тісну співпрацю з ним. Мовляв, ваш партнер є скомпрометованим та недоговороздатним. Ризикуєте самі сильно забруднитися.

Микола Писарчук

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