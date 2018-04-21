СОТ: за півкроку від вступу чи тільки після Росії?

Учора в Міністерстві закордонних справ, представляючи міністра Бориса Тарасюка, Віктор Янукович сказав, що вступ України до СОТ може бути відкладений. Новий прем`єр дав, мовляв, доручення вивчити українські законопроекти на предмет їх відповідності інтересам українським товаровиробників, а також припустив провести громадські слухання щодо нашого членства в СОТ.

Нагадаємо, що Віктор Ющенко прогнозував вступ до Світової організації торгівлі вже цієї осені.

Що означала ця заява прем`єра: перенесення нашого вступу або висловлене вголос побоювання, що знову не встигнемо? Про це УНІАН запитав у політиків і експертів.

Ярослав Жаліло, експерт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України: ПЛЮСИ І МІНУСИ ТІСНО ПЕРЕПЛЕЛИСЯ

Ще Арсеній Яценюк (колишній міністр економіки) неодноразово висловлювався про те, що вступ до СОТ – це річ хороша, але має здійснюватися при чіткій відповідності нормативних актів національним економічним інтересам. Новий прем`єр хоче проаналізувати всі ухвалені иа запропоновані до ухвалення нормативні акти на предмет їх відповідності інтересам національного товаровиробника. Це галузі, які виготовляють продукцію на внутрішній ринок.

Головна проблема в тому, що в нашому вступі дуже тісно переплетені плюси і мінуси. Плюси є очевидними для наших імпортерів, але при цьому збільшується кількість обмежень усередині країни. Йдеться про аграрну, харчову, легку промисловість, певну частину машинобудування, частину хімічної промисловості.

Я завжди говорив про те, що у нас процес вступу до СОТ – це скоріше перемога дипломатично-технологічного характеру.

Політики святкували підписання чергового протоколу, втрачаючи час у підготовці національної економіки до роботи в умовах дуже жорсткої конкуренції.

Людмила Супрун, голова Народно-демократичної партії: ПРО АЛЮМІНІЙ ЗАБУЛИ... Уряду залишилося погодити протокол щодо СОТ тільки з одним учасником СОТ – Киргизією. Решта всіх протоколів підписана. Крім того, парламенту треба прийняти близько 120 законів, які міняють деякі правила щодо доступу іноземного капіталу, функціонування банківського ринку.

Ми підписали протоколи, які не створюють сприятливий для наших виробників режим.

У України немає при ввезенні на територію нашої країни мита, наприклад, на алюміній. А у країн Євросоюзу є семипроцентне мито. Вони свій ринок захищають. У нас теж є виробники алюмінію.

Україна буде в СОТ рано чи пізно – шляху назад немає. Але ми не повинні перетворювати нашу країну на сировинний придаток, ми повинні виготовляти кінцевий продукт, давати своїм підприємствам можливість виходити на ринки інших країн і створювати для них відповідні умови.

Олександра Кужель, президент аналітичного центру «Академія»: ЯКЩО РОСІЯ ВСТУПИТЬ РАНІШЕ, ТО, ОКРІМ КИРГИЗІЇ, НАМ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОГОДЖУВАТИ НАШЕ ЧЛЕНСТВО І З НЕЮ Ми рухатимемося до СОТ, це обов`язково. Я сподіваюся, що Рада підприємців при уряді прорахує всі можливі наслідки вступу і зможе вжити запобіжних заходів. Я думаю, що Янукович чудово розуміє наслідки вступу до СОТ. І якщо попередня влада не вжила таких заходів, то це має бути зроблено зараз.

На мій погляд, це дуже зважене політичне рішення, і потрібно визначити больові точки, підготувати до нових жорстких умов аграрну галузь і легку промисловість. Що до Росії, якій теж залишилося підписати лише один протокол, і в разі її вступу раніше нас нам довелося б погоджувати позиції ще і з нею.

Але наша мета – не добігти раніше всіх, а прийти вчасно. Росії легше пережити вступ до СОТ, її сільське господарство не є визначальною бюджетоутворюючою галуззю. А ми можемо просто вирубатися, у нас немає нафти і газу, як у Росії. Тому бажання Януковича прорахувати наслідки – абсолютно зрозуміле.

Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей: ЯНУКОВИЧ ПОЇДЕ ДО МОСКВИ, І ВСЕ РОЗ`ЯСНИТЬСЯ Думаю, що після візиту Віктора Януковича до Росії остаточно роз`ясниться його позиція щодо СОТ. Проблема вступу до СОТ значною мірою залежить від синхронізації або десинхронізації дій України і Росії.

Якщо раніше Україна намагалася вступити раніше Росії, вважаючи, що це зміцнить її позиції на двосторонніх переговорах з Російською Федерацією, то Росія пропонувала синхронізований вступ. Останнім часом через те, що українські законопроекти не були відповідним чином підготовлені, процес вступу України до СОТ загальмувався. При цьому російські ЗМІ поширюють інформацію, що Росія от-от стане членом Світової організації торгівлі. Але на саміті Вісімки Америка дала зрозуміти Росії, що вона не зацікавлена в її швидкому вступі. СОТ – не тільки проблема підготовки документів, це проблема геополітичного характеру. Очевидно, що такою обтічною заявою Янукович тягне час, щоб не давати однозначних обіцянок, за які доведеться відповідати, а реальний стан справ вимальовуватиметься після його візиту до Москви.

Маша Міщенко