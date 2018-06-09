Червоне світло на зеленому коридорі

У “передбаннику” зони митного контролю знову вишикувалися довжелезні черги. При цьому всі – на зелений коридор... Складається враження, що “боротьба” з контрабандою ведеться напівзаконно і напівпідпільно...

Ясна річ, літо – найкращий час для відпустки та подорожей, а Україна, ще ясніша річ – країна невичерпних туристичних можливостей. Державні мужі не втомлюються розповідати нам, як туризм може стати одним з найбільших джерел надходжень до бюджету, проте насправді кордони України залишаються тяжким бар’єром для тих, хто наважився перетнути їх саме з туристичною метою.

Нова Гута і Нові Яриловичі: Ёлы-палы, ну чё там смотреть?

Основний потік іноземних туристів в Україні обирає чорноморський напрямок: Південний берег Криму, Одещина, Херсонщина – є де погрітися для тих же сябрів-білорусів, які поки що не так активно включилися в освоєння турецьких і грецьких курортів.

З Білорусі та з півночі Росії шлях до українського відпочинку лежить через пункти пропуску: білоруський «Нова Гута» і український «Нові Яриловичі».

На виїзді з Білорусі складається враження, що потік туристів не дуже-то й великий – на кордоні немає черги з туристичних автобусів і легкових авто, хоча колони вантажівок на узбіччі чекають можливості продовжити свій рух з пункту А до пункту Б.

Ну, у них свій графік, а туристові, відпускнику дорога кожна година.

Для декого навіть 10–15 хвилин паспортного контролю на білоруському кордоні – це нестерпно довго.

«Ёлы-палы! Чё там смотреть! Ну да Бог с ними, сейчас нас еще «встретят» братья-славяне на украинской границе. Сколько там продержат?» – гарячкує глава сімейства з російськими паспортами...

Нарешті білоруський кордон пройдено, за ним – нейтральна зона, і ти в Нових Яриловичах (а там ще якихось 900 кілометрів – і море, пляж, сонце!).

...Проїхавши трохи по нейтралці, устромлюєшся в кілометрову чергу з легкових машин. Вантажівки поряд витяглися ще більшою колоною (це я потім, пізніше дізнаюся, що в цей час у Києві український уряд всі сили кинув на переговори з міжнародними автоперевізниками – вони загрожують заблокувати центр столиці. Звичайно, тут не до простих туристів).

Чекаємо годину, чекаємо дві і ледве просуваємося вперед. Сонце палить немилосердно, сховатися нікуди, таке враження, що час зупинився і ми тут взагалі нікому не потрібні, крім вело-буфетниць.

Особливо нетерплячі на авто з російськими номерами (вони ж у дорозі вже понад 8 годин) зриваються з місця й намагаються об`їхати поза чергою. Є такі спритники і з білоруськими та українськими номерами. Поступово утворюється ще одна черга – «лівих».

Потрібно віддати належне українським прикордонникам – машини, у яких перебували маленькі діти чи інваліди, пропустили поза чергою. Які були підстави в інших позачерговиків – не знаю, можу тільки здогадуватися.

Але мова не про це.

Незрозуміло інше – як на білоруському кордоні своєчасно і без особливих затримок справляються з тим самим потоком машин, який потім застряє на українському рубежі? Причому на «зеленому коридорі», минаючи який, обов’язково маємо спілкуватися з українськими митниками, хоча формально вони повинні пропускати через цей коридор без догляду.

Постає запитання: чому спроби запровадити спрощений порядок перетину (хоча б у туристичний сезон) на українсько-білоруському кордоні так і залишаються експериментом, хоча здійснюються вже не один раз? Адже, наскільки відомо, ця новація жодним чином не призвела до збільшення масштабів контрабанди.

Бориспіль: Прослідуйте, гражданін, на рентген

Одним з перших починань пана Хорошковського на посаді голови Держмитслужби стало запровадження обов’язкового рентген-огляду всього багажу та ручної поклажі пасажирів, котрі прибувають з-за кордону. Незалежно від того, яким коридором вони користуються – “червоним” чи “зеленим”.

Автор цих рядків (С.Воропаєв) уперше зіткнувся з таким “нововведенням”, від якого “запахло” радянським минулим ще в лютому цього року. У невеликому “передбаннику” зони митного контролю знову вишикувалися довжелезні черги. При цьому всі – на “зелений коридор”. Спроба обійти рентген-апарат була швидко припинена співробітником митниці: “Ви маєте поставити свої речі на сканер!” На запитання, чого раптом? – службовець процитував 42-у статтю Митного кодексу України, у якій зазначено, що “митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи”. Спроба зателефонувати на “гарячу лінію” митниці також завершилися фіаско: дівчина на другому кінці дроту відповіла на запитання філософськи: “Хіба вам складно поставити речі на рентген?”

Мені, звичайно нескладно, але за такою логікою, можна дійти до абсурду, адже так само, наприклад, нескладно кожен вечір писати в якусь спеціальну службу звіт про те, з ким ти сьогодні зустрічався і про що ви говорили. Тільки в такому разі слово “демократичний” до цієї країни відноситися не буде.

В одному з інтерв’ю в березніголова Держмитслужби пояснив своє “ноу-хау” на митниці бажанням запобігти контрабанді. “Мобільники – це наша окрема біда. Вони маленькі. Одна пропущена “фура” може коштувати 2–3 млн. дол., якщо це ексклюзивні речі. Цим славляться й аеропорти. Люди тягнуть сумками, обсяги пристойні. Дві-три спортивні сумки ай-подів можуть потягнути на кілька сотень тисяч доларів” – заявив Хорошковський. Мета – гідна, однак, чому через кількох “бізнесменів” такого роду мають страждати тисячі законослухняних українських громадян та іноземних туристів? Чи такі заходи запроваджені виключно з метою “замилювання очей” демонстрацією, як митниця охороняє кордони?

Народні депутати, принаймні ті з них, хто подорожує рейсовими літаками і не використовує ВІП-зал, також намагаються відстоювати свої права. Так, депутат від БЮТ Микола Томенко звернувся до Держмитслужби з депутатським запитом щодо черг на “зеленому” коридорі, однак офіційна відповідь установи його не задовольнила. “У митниці наголошують, що “нарікання з боку іноземних громадян на таку форму контролю в пункті пропуску «Бориспіль – аеропорт» відсутні”, а тому дані процедури повністю відповідають вимогам законодавства України”, – написано в повідомленні прес-служби депутата від 2 червня цього року. “Очевидно, митниця повинна опікуватися передовсім інтересами українських громадян і створити для них нормальні умови перетину кордону власної країни, а не відписуватися тим, що нарікання іноземців на таку форму контролю відсутні й тому все нормально. Якщо існує “зона спрощеного контролю”, то вона має бути насправді спрощеною, а не містити таку ж систему перевірки і створювати такі ж черги, як у звичайному “коридорі”, – процитувала прес-служба Томенка.

Якщо вірити базі даних Верховної Ради, то на сьогодні митний контроль в аеропортах регламентується наказом Держмитслужби №137 від 18 лютого 2006 року “Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом”. У преамбулі правил зазначається, що “зелений” коридор – є зоною спрощеного контролю товарів, що не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню чи оподаткуванню та які не заборонені для ввезення. А в пункті 1.6 цього документа написано, що “за рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірково митний контроль предметів, що переміщуються громадянами в ручній поклажі та/або супроводжувальному багажу, з розпакуванням місць багажу та/або із застосуванням технічних засобів митного контролю”. Очевидно, що ключове слово тут “вибірково”, яке цього року раптом на практиці було замінено на слово “поголовно”. До речі, самі правила, як вони написані, повністю відповідають стандартам ЄС, однак їх реальне застосування на сьогодні далеке від цих стандартів.

Для прем’єр-міністра питання черг у “Борисполі” теж виявилося незручним. Відповідаючи на нього на одній з прес-конференцій, Юлія Тимошенко для початку заявила, що рентген-пристрій, мовляв, нікому не заважає. “Усі процедури проходження по «зеленому коридору» є міжнародними, вони не є тільки українськими процедурами, і тому просто необхідно дотримуватися цих процедур”, – зазначила прем’єр. Однак, помітивши реакцію журналіста, про всяк випадок додала: “Ніяких додаткових команд уряд на додаткові заходи проходження кордону для фізичних осіб не давав”. Цікаво, що й самі митники в Борисполі не раді нововведенням. “Якщо вам вдасться добитися скасування цього порядку, ми будемо дуже вдячні. Знаєте, скільки всього нам доводиться тут вислуховувати”, – заявив один зі співробітників митниці журналісту УНІАН на умовах анонімності.

Звичайно, боротися з контрабандою потрібно, але, по-перше, навряд чи способом підозри і, відповідно, контролю всіх і вся. А по-друге, складається враження, що сама ця “боротьба” ведеться напівзаконно і напівпідпільно: факт перевірок є, а змін до правил митного контролю – немає (принаймні за даними офіційного сайту Верховної Ради). А на офіційному сайті аеропорту “Бориспіль” у рубриці “Актуальна інформація” на першій сторінціі досі виставлено повідомлення, очевидно, від 2006 року, про здійснення експерименту зі спрощення перетину митниці при прильоті в Україну.

До речі

За деякими оцінками, Україну щорічно відвідує до 17 мільйонів іноземних туристів, але якщо всі вони стикаються з такими проблемами на кордоні та «українськими» правилами «зеленого коридору», чи збільшуватиметься їх число? Або туристичні інвестиції для уряду не такі важливі?

До речі, в останні роки на засіданнях уряду неодноразово порушувалося питання щодо необхідності спрощення (на період відпусток) порядку перетину кордону, неприпустимості необґрунтованих штрафних санкцій працівниками ДАІ щодо російських та білоруських туристів-автомобілістів. При цьому завжди підкреслюється, що боротьба з контрабандою і нелегальною міграцією не повинна перетворитися на боротьбу з туристами.

Попереду Євро-2012, і якщо “червоне світло” не погасне на “зеленому коридорі”, то не виключено, що прихильники футболу вимушені будуть чекати результатів матчів у чергах на українському кордоні...

P.S. Це ж треба – неймовірний збіг обставин! Саме сьогодні, коли матеріал вже був готовий, прес-служба Державної прикордонної служби України, немов наввипередки, поширила повідомлення про те, що “прикордонний контроль у багатьох пунктах пропуску здійснюється за межею їх проектних можливостей”, зокрема, саме йшлося про міжнародний пункт пропуску "Нові Яриловичі" в Ріпкінському районі на Чернігівщині.

"Цей пункт пропуску має проектну пропускну добову спроможність 2500 осіб та 1100 автомобілів, а фактично минулої суботи, 19 липня, в ньому оформлено майже 10 тисяч осіб і майже 2170 автомобілів, а 20 липня – 10247 осіб та 2263 транспортних засобів”, - зазначають прикордонники і наголошують, що “незважаючи на збільшення кількості людей і транспортних засобів, якість оглядової роботи не зменшилася: зокрема, у першому півріччі 2008 року виявлено на 6% (227 осіб) та 9% (173 особи) більше осіб з підробленими документами та без документів, відповідно”.

Літо – час... незручностей та, ну хоча б, дякувати Богові, вибачень з боку Держприкордонслужби: “У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба України приносить вибачення за ті незручності, з якими громадяни можуть зіткнутися в пунктах пропуску та перед ними”.

Сподіваємося, наступне повідомлення буде саме від української митниці.

Сергій Воропаєв, Олена Білорус