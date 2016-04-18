Постпред США в ООН пояснила, чому штати не надають Україні летального озброєння

Про це постійний представник США в ООН Саманта Пауер заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", передає DT.ua.

"У Білому домі вважають, що військове вирішення конфлікту було б катастрофою для всіх... Подвоївши ставки і надавши Україні більше зброї, ми отримаємо більше болю для українців. Постраждає набагато більше людей", – наголосила дипломат.

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У Вашингтоні вважають, що економічні санкції та дипломатичний тиск на Кремль у комплексі з успішними реформами в Україні будуть більш ефективними, ніж активізація бойових дій в Донбасі.

"Ми надали багато нелетальних озброєнь. Близько трьох мільярдів доларів у вигляді позик та інших форм фінансової допомоги. Ми інвестуємо в реформу правосуддя та антикорупційні програми. Час покаже, що така політика та ізоляція Росії принесуть очікувані результати", – сказала Пауер.

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Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник США у Раді безпеки ООН Саманта Пауер наголосила, що Крим залишається частиною суверенної України. Вона також зазначила, що окупаційна влада у Криму чинить серйозні порушення прав етнічних та релігійних меншин.