Горбачов про розпад СРСР: Я не можу знімати із себе відповідальність ні за що

У понеділок в Московській школі економіки МДУ пройшла презентація книги "Горбачов у житті", гостем став сам колишній президент СРСР, який відповів на запитання студентів, передає РІА Новости.

"Я не можу знімати із себе відповідальність ні за що. Але перше, якби ви читали мої книжки: наприклад, книга є "СРСР можна зберегти", там все по кісточках розбирається, хто чим займався і що кидав в цю історію — які свої вклади", - Горбачов відповів на запитання одного із студентів про те, чи вважає він себе відповідальним за розпад СРСР.

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Він зазначив, що двічі або тричі йшов зі створеної парламентом комісії, яку очолював, "але через деякий час приходили то Єльцин з ким-небудь, то ще хто-небудь: поверніться".

"Я кажу: несіть вашу згоду. Якщо ви за те, щоб Союз підмінити якоюсь кашею або якимось туманом, то я проти. Я намагався зберігати, але зробити не зумів. Я не зміг з ними впоратися. Вони себе хочуть поставити героями, але скільки ці герої накоїли, ми довго будемо розбиратися", — сказав Горбачов.

"Ні, я вважаю, що я ось за це несу (відповідальність – Ред.). Мене ж ніхто не знімав з роботи, я сам пішов, бо не міг з ними впоратися", — додав він.

Нагадаємо, раніше фракція ЛДПР РФ внесла на розгляд Держдуми проект постанови "Про визнання політичної діяльності президента СРСР Горбачова і першого президента РФ Єльцина злочинною".