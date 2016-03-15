У Жириновського запропонували визнати злочинною діяльність Горбачова і Єльцина

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на наявний у розпорядженні агентства документ.

У тексті постанови пропонується дати оцінку на державному рівні підсумками правління Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, визнавши їх "злочинними і деструктивними". "Розвал СРСР, міжнаціональні чвари, численні збройні конфлікти, зростання показників захворюваності, смертності, кількості алко - і наркозалежних людей, катастрофічного падіння рівня життя мільйонів громадян у 90-ті роки минулого століття - все це сталося не випадково", - стверджують ліберал-демократи.

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На їхню думку, країна пережила сильну кризу в своїй історії. "Це стало результатом суперечливих і непослідовних рішень і дій, прийнятих і реалізованих керівниками країни - спочатку - М.С. Горбачовим, потім Б.Н. Єльциним", - йдеться в тексті.

Таким чином, зазначається в проекті, "негативна політика "перебудови" і "єльцинських реформ" погіршила ситуацію всередині країни, так і положення нашої держави на міжнародній арені".

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Для прийняття проекту заяви необхідно 226 голосів з 450 депутатів Держдуми. У фракції ЛДПР налічується 56 депутатів.

Як заявив РИА«Новости» сам Горбачов, цей проект спрямований на підтримку напруженості в суспільстві. При цьому він уточнив, що не буде робити ніяких відповідних кроків.

«Розпустити цю партію. Ось вони займаються, щоб підтримувати напругу в суспільстві», - цитує агентство слова колишнього президента СРСР. «Я нічого не буду робити», - пояснив Горбачов у відповідь на питання, чи має він намір звернутися в суд.