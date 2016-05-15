Порошенко розповів про хід декомунізації: Залишаються тисячі пам'ятників "кривавому Іллічу" та іншому "мотлоху"
В Україні з грудня 2013 року демонтовано близько тисячі пам'ятників Леніну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» у Києві.
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За словами глави держави, за період з грудня 13-го по квітень цього року демонтовано майже тисячу монументів Леніну та близько 150 «бовванів» іншим радянським діячам.
«Ви лише уявіть, як же було засмічено Україну цим радянсько-російським ідеологічним мотлохом! Навіть при таких темпах демонтажу в країні ще й досі залишається до тисячі монументів кривавому Іллічу», - зауважив глава держави.