Окупаційна влада хоче змусити кримських татар залишити Крим – Джемілєв

Про це лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив «Крим.Реалії».

«Єдина мета – залякати, змусити людей мовчати. Є ще друга мета – змусити кримських татар залишити Крим. Вони, так само, як і в сталінські часи, хочуть бачити етнічний такий чистий російський Крим», – вважає він.

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На думку Джемілєва, кримінальна справа, порушену ФСБ стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, необгрунтована і не відповідає закону.

«В окупантів такий страх перед кримськими татарами, що вони не рахуються з жодними нормами і законами. Звинувачення Ільмі Умерова в тому, що він закликав до посягання на територіальну цілісність Російської Федерації, – це абсурд. Він просто говорив свою точку зору як громадянин України і син свого народу. А наш народ повністю не визнав цю окупацію», – зазначив він.

Джемілєв також нагадав, що російську анексію Криму не визнали і цілий ряд країн Європи.

12 травня співробітники ФСБ провели обшук в будинку Умерова. Пізніше підконтрольна Росії «прокуратура Криму» повідомила, що він обвинувачується в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації (стаття 280.1 КК Російської Федерації).

26 квітня підконтрольний Росії «верховний суд Криму» заборонив діяльність Меджлісу на території півострова.

Світове співтовариство висловило рішучий протест у зв'язку з діями російської влади щодо заборони діяльності Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Джемілєв заявив, що в Криму незаконно утримують під вартою 14 кримських татар.

13 травня суд постановив заарештувати ще чотирьох кримських татар.