Російські окупанти проводять обшук в будинку ще одного кримського татарина

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв.

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"Провокації проти кримських татар тривають. Вчора ввечері був обшук в мечеті с. Вишенне, Білогірського району, щоправда без збройних у балаклаві. Сьогодні зранку приїхали двома машинами - легкова та Газель в с. Піонерське, Сімферопольського району. Зараз у будинку Абдулли Баєва йде обшук. с. Піонерське вул. Джалман, 17", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня, в Бахчисараї затримали заступника голови Меджлісу кримскотарского народу Ільмі Умерова.

"У Бахчисараї, окупованому карателями, ФСБ затриманий заступник голови Меджлісу кримскотарского народу Ільмі Умеров. В даний час його везуть в Сімферополь для пред'явлення звинувачення", - написав на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров.