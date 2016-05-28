Савченко зустрілася з помічником генсека ООН Шимоновичем

Про це Савченко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Саме зусиллями Шимоновича в 1992 році Хорватія і Сербія здійснили обмін полонених "всіх на всіх". Хорвати у свій час зуміли з "вікна" можливостей прорубати "ворота". Хочу вірити, що таке диво вдасться створити і в Україні - Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПутін розповів, чому відпустив Савченко

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд виніс рішення зобов'язати льотчицю виплатити штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

25 травня відбувся обмін Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Савченко повернулася до Києва на літаку президента України.