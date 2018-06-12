Ющенко фактично "замкнув" ЧФ Росії на базах у Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом затвердив порядок пересувань військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України.

Текст Указу від 13 серпня 2008 року № 705/2008 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про ситуацію навколо пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації на території України» розміщено на офіційному сайті глави Української держави.

Указом вводиться в дію рішення РНБО від 13 серпня 2008 року, в якому зазначено, що в Україні відсутній чіткий механізм, який би передбачав узгодження з відповідними компетентними органами держави пересувань військовослужбовців, військових кораблів (суден забезпечення) і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації поза місцями їх дислокації.

Наслідком такої ситуації є безконтрольне, без відповідного узгодження пересування територією України військових формувань та військовослужбовців іншої держави поза місцями їх дислокації, що не відповідає інтересам національної безпеки України, несе потенційну загрозу життю та здоров`ю громадян України.

Враховуючи дане рішення, Президент своїм Указом затвердив такий порядок узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань Чорноморського флоту РФ поза місцями їх дислокації на території України: “Головний компетентний орган України протягом доби після надходження від командування Чорноморського флоту Російської Федерації запиту щодо надання дозволу на здійснення пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України (далі - дозвіл), за встановленою Міністерством оборони України формою, що подається не менш як за десять робочих днів до початку таких пересувань, надсилає копію зазначеного запиту компетентним органам України для розгляду.

При розгляді питання щодо надання дозволу компетентні органи України можуть додатково запитувати від командування Чорноморського флоту Російської Федерації інші відомості, що стосуються таких пересувань територією України.

Головний компетентний орган України протягом семи робочих днів після надходження від командування Чорноморського флоту Російської Федерації запиту щодо надання дозволу письмово інформує за встановленою Міністерством оборони України формою командування Чорноморського флоту Російської Федерації та компетентні органи України про надання зазначеного дозволу або про відмову в його наданні, якщо хоч один із компетентних органів України не надав згоди на такий дозвіл.

Якщо пересування, пов`язані з діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, здійснюються щоденно або систематично, дозвіл може надаватися, як виняток, на строк до одного місяця.

У такому випадку головний компетентний орган України, може запитувати від командування ЧФ РФ додаткову інформацію.

У разі виникнення пожежі, ситуації техногенного або природного характеру, потреби у наданні невідкладної медичної допомоги дозвіл може надаватися в усній формі за погодженням із відповідальною особою, яка визначається керівником головного компетентного органу України, з подальшим оформленням такого дозволу в установленому порядку.

Пересування, пов`язані з діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, здійснюються у світлий період доби, їх максимальна тривалість не може перевищувати дванадцяти годин.

Переміщення небезпечних вантажів або проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів здійснюються згідно з пунктами 2 та З статті 15 Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України та з додержанням установлених правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.

У разі здійснення пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, військовослужбовці, які входять до складу зазначених формувань, повинні мати при собі документи, що посвідчують особу військовослужбовця (військовий квиток) та підтверджують право в`їзду на територію України, а також дозвіл на пересування.

Компетентні органи України мають право у межах своїх повноважень здійснювати контроль та проводити перевірку пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань поза місцями їх дислокації на території України, зокрема, наявності дозволу у військовослужбовців, які входять до складу військових формувань.

Перевірка може проводитися протягом усього періоду пересування та/або у кінцевому пункті призначення.

У разі виявлення фактів порушення цього Порядку компетентні органи України у межах своїх повноважень уживають заходів щодо припинення такого порушення та невідкладно порушують питання перед головним компетентним органом України про скасування дозволу.

Питання щодо здійснення пересувань військовослужбовців, які входять до складу військових формувань, поза місцями їх дислокації на території України, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до законодавства України щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Також Президент підписав указ про порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Російської Федерації, який перебуває на території України.

Текст відповідного указу глави держави від 13 серпня 2008 року № 706/2008 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Питання перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України” розміщено на офіційному сайті Президента.

Указ ґрунтується на рішенні РНБОУ від 13 серпня 2008 року, в якому, зокрема, наголошується, що "спрощений режим перетинання державного кордону України для Чорноморського флоту Російської Федерації дає змогу російській стороні фактично безконтрольно здійснювати перетин кордону, пересуватися територіальними водами України та переміщувати через державний кордон України на кораблях та літальних апаратах Чорноморського флоту Російської Федерації вантажі та осіб без узгодження з компетентними органами України".

Як констатують в РНБО, відсутність належного механізму контролю за діяльністю Чорноморського флоту Російської Федерації на території України не дозволяє здійснювати облік вантажів, військовослужбовців, членів екіпажу та осіб, які перебувають на борту військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, під час перетинання ними державного кордону України.

Така ситуація, наголошується в рішенні Ради нацбезепеки, несе потенційні загрози національній безпеці України, особливо у разі використання військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації проти третіх держав.

Отже, підкреслили в РНБО, існує об`єктивна потреба в запровадженні дозвільного механізму для перетинання державного кордону України військовослужбовцями, вантажами та військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, що дасть змогу мати об`єктивну інформацію стосовно базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України”.

У зв’язку з цим Президент затвердив такий порядок перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України: “Пропуск через державний кордон України військовослужбовців Чорноморського флоту та членів їхніх сімей, вантажів, осіб зі складу варт і спеціалістів, які супроводжують вантажі, здійснюється:

а) тих, що в`їжджають (ввозяться) в Україну у звичайному порядку, - в установлених пунктах пропуску через державний кордон України;

б) тих, що перебувають на військових кораблях (суднах забезпечення) Чорноморського флоту, - у місцях дислокації цих кораблів (суден забезпечення): бухтах Севастопольській, Південній, Карантинній, Козачій та Феодосійському торговельному порту;

в) тих, що перебувають на літальних апаратах Чорноморського флоту, - на аеродромах Кача і Гвардійське.

Під час пропуску через державний кордон України військовослужбовців Чорноморського флоту, вантажів, осіб зі складу варт і спеціалістів, які супроводжують вантажі, підрозділи або органи Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України (далі - служби державних контрольних органів України) відповідно до законодавства здійснюють прикордонний, митний та інші види контролю (далі - контроль).

Військовослужбовці Чорноморського флоту та особи зі складу варт і спеціалісти, які супроводжують вантажі, перетинають державний кордон у пунктах пропуску через державний кордон України по пред`явленню посвідчення особи військовослужбовця (військового квитка) або паспорта та після заповнення імміграційної картки.

Військовослужбовці Чорноморського флоту зі складу екіпажу військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата Чорноморського флоту перетинають державний кордон України у місцях, визначених у підпунктах «б» та «в» пункту 2 цього Порядку, по пред`явленню посвідчення особи військовослужбовця (військового квитка) або паспорта, за списком членів екіпажу такого військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата. Реєстрація військовослужбовців здійснюється шляхом проставлення у списку членів екіпажу такого військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата відмітки «В`їзд» («Виїзд»).

Члени сімей військовослужбовців Чорноморського флоту в`їжджають в Україну та виїжджають з України у порядку, визначеному законодавством України.

Пропуск через державний кордон України військовослужбовців Чорноморського флоту, вантажів, осіб зі складу варт і спеціалістів, які супроводжують вантажі, у місцях, визначених у підпунктах «б» і «в» пункту 2 цього Порядку, здійснюється за технологічною схемою пропуску через державний кордон України, яка визначається начальником органу охорони державного кордону Державної прикордонної служби України за погодженням із керівниками інших служб державних контрольних органів України та командиром військового формування Чорноморського флоту, в місці дислокації якого здійснюється пропуск через державний кордон України.

Перевірка документів на відповідність даним, зазначеним у списку членів екіпажу військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата Чорноморського флоту, проводиться у місці, визначеному командиром такого військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата.

Для перетинання державного кордону України військовими кораблями (суднами забезпечення) або літальними апаратами Чорноморського флоту командування Чорноморського флоту не пізніше ніж за 72 години надсилає через штаб Військово-Морських сил Збройних сил України до Генерального штабу Збройних сил України повідомлення про перетинання державного кордону України, в якому обов`язково зазначаються відомості про наявність на таких військових кораблях (суднах забезпечення) або літальних апаратах осіб, озброєння, боєприпасів і вибухонебезпечних речовин, військового майна та обладнання, що транспортується, і в разі отримання згоди інформує не пізніше ніж за одну добу до перетинання державного кордону штаб Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та відповідний митний орган України стосовно:

виходу військових кораблів (суден забезпечення) Чорноморського флоту за межі територіального моря України або прибуття їх до місць дислокації з-за кордону;

вильоту з України або прильоту в Україну літальних апаратів Чорноморського флоту.

При цьому в установленому порядку зазначаються, зокрема, відомості про тип військового корабля (судна забезпечення) чи літального апарата Чорноморського флоту, кількість членів екіпажу та інших осіб, яких планується перевезти, пункт пропуску через державний кордон України чи місце здійснення контролю в місцях дислокації, час виходу (прибуття) військового корабля (судна забезпечення) та вильоту (прильоту) літального апарата Чорноморського флоту.

Командир військового формування або у відповідних випадках за його наказом командир військового корабля (судна забезпечення) чи літального апарата Чорноморського флоту в установленому порядку передає посадовим особам Державної прикордонної служби України (начальникам контрольно-пропускних пунктів) та митних органів у місці здійснення контролю такі документи:

список осіб, які не є членами екіпажу військового корабля (судна забезпечення) Чорноморського флоту;

відомості про характер та кількість вантажів, що завантажуються (вивантажуються) на військовий корабель (судно забезпечення) Чорноморського флоту для їх ввезення на територію України або вивезення за її межі;

витяг із польотного завдання літального апарата Чорноморського флоту зі списком осіб, які не є членами екіпажу, і даними про вантаж, що ввозиться на територію України або вивозиться за її межі;

довідку про відсутність на борту військового корабля (судна забезпечення), літального апарата Чорноморського флоту сторонніх осіб, а також вантажів та іншого майна, забороненого до ввезення на територію України або вивезення за її межі;

список осіб, які є членами екіпажу військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата Чорноморського флоту.

Пропуск через державний кордон України військових кораблів (суден забезпечення) і літальних апаратів Чорноморського флоту із вантажами, які ввозяться для потреб Чорноморського флоту на територію України або вивозяться за її межі і підлягають державному експортному контролю, здійснюється в установленому порядку за дозволом або висновком Державної служби експортного контролю України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Командир військового формування Чорноморського флоту забезпечує доставку співробітників служб державних контрольних органів України до місця дислокації цього формування, створення умов для виконання ними своїх функцій та підтримання режимних заходів під час здійснення контролю.

Відомості, списки та довідки, передбачені у пунктах 7 і 8 цього Порядку, складаються відповідними посадовими особами Чорноморського флоту і подаються службам державних контрольних органів України.

Відомості про осіб, що надійшли до Державної прикордонної служби України згідно з пунктами 4, 5, 7 і 8 цього Порядку, передаються до відповідних територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у частині, що їх стосується.

У разі порушення командиром військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата Чорноморського флоту цього Порядку, законів та інших нормативно-правових актів України служби державних контрольних органів України мають право вимагати від командира такого військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата додержання законодавства України.

У разі невиконання зазначених вимог служби державних контрольних органів України невідкладно інформують про це Міністерство закордонних справ України та відповідно до статей 2 і ЗО Конвенції ООН з морського права 1982 року можуть від імені України вимагати від військового корабля (судна забезпечення) або літального апарата Чорноморського флоту негайно залишити внутрішні води і територіальне море України або її повітряний простір”.