Регіонали думають про імпічмент, нашоукраїнці - про Грузію, БЮТ - про шахтарів, а Литвин обіцяє закидати всіх гноєм

Огорожу парламенту обходила причепурена баба Параска. У кулуарах експерти іронічно обговорювали з журналістами народних депутатів, народні депутати обговорювали минулу відпустку, на прес-пункті десять шахтарів у парадній шахтарській формі з купою орденів, добряче заїкаючись, говорили на дві телекамери, як важливо «поглянути на їх проблеми» і прийняти закон про підвищення престижу шахтарської праці. Поряд стояла депутатка-бютівка Наталія Королівська і дружньо посміхалася. Представники Партії регіонів зразковий шахтарський брифінг ігнорували і заходили в сесійний зал. Почалася третя сесія парламенту шостого скликання.

Порядок денний був насиченим, тут і питання про ситуацію в Грузії, і обрання віце-спікерів і законопроект про підвищення престижності шахтарської праці, законопроект про тимчасові слідчі комісії, про внесення змін до законів про Конституційний суд, СБУ, Кабінет міністрів.

Першим і найгарячішим питанням стало прийняття ухвали або офіційної заяви про Грузію. Але Юлія Володимирівна чітко озвучувати позицію, ймовірно, не захотіла, на раду коаліції, де мало розглядатися питання щодо Грузії, її політсила взагалі не прийшла.

- Вам не соромно? - поцікавилися ми в кулуарах у бютівця-дипломата Олега Григоровича Білоруса. - Ну хіба може дозволити собі прем`єрська сила не мати свою думки з такого болючого питання?

- У нас є думка. І Юлія Володимирівна її висловлювала, вона стримана, конструктивна, але там є чітка позиція. І якщо на користь Україні нині не робити гучних і різких заяв, то краще їх не робити, - відповів Олег Григорович.

Почали виступати лідери фракцій. В`ячеслав Кириленко (НУ-НС) назвав Партію регіонів підтанцьовкою Кремля і сказав, що Південну Осетію визнали тільки Росія, Хамас, Хезболла і Партія регіонів. (Віктор Федорович поблажливо посміхався). Володимир Литвин виступав гаряче, за традицією покритикував владу, але слушно зауважив, що держоргани працюють до обіду, а після обіду всі слуги народу – зернотрейдери, і сказав, що якщо не будуть прийняті закони на підтримку села, то вони закидають Верховну Раду гноєм.

Знаєте, буфет і курилка - особливо цікаві місця для того, щоб відчути настрої депутатського корпусу. Саме там можна переконатися, чи співпадає офіційно декларований курс партії з настроями народних депутатів, саме тут тобі «по секрету» можуть сказати, хто з політопонентів і навіщо зустрічався. (Інша справа, що всі секрети треба перепроверять, щоб не бути тупо використаними). Цього разу я підсіла за столик нардепів з Партії регіонів, і потрапила на живий діалог, де вони порівнювали грузина з однієї помаранчевої партії (йшлося про Жванію) з «бравим хлопцем осетином» – регіоналом Ельбрусом Тедеєвим. Суть звелася до того, що Ельбрус таких ось, як цей грузин, «порве», коли захищатиме свою батьківщину. Я сказала, що батьківщина Ельбруса - це Україна, для грузина, як він каже – теж, у них навіть значки депутатські є. Мені відповіли, що це образне порівняння. Що обидва «герої», і їх вчинки відображають суть національні характери грузин і осетин.

Гаразд, а Раїса Василівна чим вам не сподобалася, що ви її виключили? - вирішила я змінити тему.

- Загралася, - відповіла мені її колега, що цікаво, представниця групи, яку у фракції прийнято вважати ахметовською. - Тепер журналісти почнуть робити прогнози про посилення Януковича, про те, що Ахметова не запитали. А все дуже просто: їй ніхто не давав права грати свою гру, вона не повинна була робити заяв, які суперечили б програмі партії. До того ж, вона псувала нам рейтинг у цьому РНБО. Виборці явно цього не розуміли.

Цю ж думку трохи пізніше в коментарі УНІАН частково підтвердив регіонал Тарас Чорновіл, один з чотирьох членів Політради, які утрималися при голосуванні за виключення Богатирьової.

- Я б не хотів зараз говорити щось про Раїсу Василівну. Я вважаю, що її потрібно було виключати не через різкі заяви, а раніше через її згоду посісти місце секретаря РНБО. Зараз звільняти її у зв`язку із заявою було дріб`язково. Краще було попросити її написати заяву про вихід з партії.

- Скажіть, а навіщо вам знадобилося порушувати тему імпічменту?

- Ми перманентно звертаємося до теми імпічменту. І зараз можна знайти мотиви: нас «дістав» волюнтаризм Президента в зовнішній політиці, Юлю «дістало» ставлення його Секретаріату до уряду. Але давайте подивимося, вперше законопроект, що передбачає затвердження процедури імпічменту був внесений 2001 року тими депутатами, які потім подалися до «Нашої України». І чом би їм не підтримати свою ж колишню ініціативу? Чи від того, що змінилося їх місце сидіння, це вже не є актуальним? Це не новий законопроект, і його рано чи пізно потрібно прийняти.

Так само з щирою переконаністю в необхідності цього закону виступив ще один регіонал Іван Попеску. Апелюючи до того, що неважливо з ким приймати важливі для країни речі. І якщо їх погляди на розробку механізму імпічменту співпали з БЮТ, то чому б не прийняти разом з БЮТ?!. На запитання, чи має Партія Регіонів з БЮТ ще якісь «спільні проекти», наприклад, редакції Конституції, Іван Васильович сказав, що ні, що проект Конституції у Партії регіонів свій.

Усі регіонали щиро переконували нас, що тема переформатування більшості померла, що ніяких переговорів вони не ведуть, що ніяких претензій на прем`єрське крісло у них немає (Тарас Чорновіл, ПР). А якщо ви кого побачите в товаристві, наприклад, Балоги, знайте, що це не більш, ніж розмова про роботу Секретаріату (Ярослав Сухий, ПР).

- Ви готуєтеся до виборів? – запитали ми у члена ЄЦ Віктора Тополова.

- Гадаю, що ні.

- А ваша політсила голосуватиме за законопроекти коаліції?

- Не знаю.

- А може бути, що ви попрацюєте-попрацюєте, а потім візьмете та підете на вибори з «Нашою Україною»?

- Про політсилу нічого не скажу, але щоб я пішов у списку з «Нашою Україною», їй потрібно дуже сильно змінитися.

Як ви житимете разом після всього наговореного? - цікавилися ми у членів демократичної коаліції. - Після звинувачення Тимошенко в зраді, після того, як Тимошенко витягла для Президента тему імпічменту...

- Так само, як раніше жили, де-юре з коаліцією, де-факто без неї, адже ніхто не налаштований змінювати прем`єра або програвати дострокові вибори.

- Скажіть, а навіщо вам законопроект про імпічмент? - поцікавилися ми у Володимира Філенка, народного депутата від БЮТ.

- Це демонстрація наших певних можливостей, - щиро відповів Філенко.

Маша Міщенко