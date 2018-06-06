Український інтерес. Дратівливий Трамп, південно-східні перспективи і випробування послом

Вибори президента США привертають до себе увагу всього світу кожні чотири роки, але на цей раз ситуація підігрівається не тільки масштабом передвиборного марафону, але і фігурами кандидатів. Химерний багатій Дональд Трамп, який без особливих проблем став висуванцем Республіканської партії, невтомно розбурхує громадську думку суперечливими заявами. Хілларі Клінтон (кандидат від демократів) має унікальний шанс увійти в Білий дім не в якості першої леді, якою вона була в 1992 – 2000 роках, а офіційним лідером наймогутнішої держави у світі.

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В інформаційному просторі немає нестачі в різноманітних прогнозах щодо результату президентських перегонів, до опосередкованому участі в яких підключаються все нові й нові персонажі. Критичні стріли в бік Трампа випустили Франк-Вальтер Штайнмайер і Франсуа Олланд, але це радше ритуальні дії. Зате твердження Барака Обами про те, що кандидат республіканців не підходить на роль президента може зіграти важливу роль у президентській кампанії. Українським політикам не варто занадто радіти періодичним згадкам нашої країни обома кандидатами – українська тема не є головною у виборчій кампанії в США. Куди важливіше шукати можливості для конвертації цих згадок в постійний інтерес до подій в Україні.

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Петро Порошенко відвідав Малайзію та Індонезію. Країни Південно-Східної Азії навряд чи можна назвати пріоритетними для української дипломатії, але в сучасному глобалізованому світі звертати на них увагу варто. У Малайзії український президент, серед інших тем, обговорив і перспективи притягнення до відповідальності осіб, які знищили в липні 2014 року в небі над Донбасом «Боїнг-777» «Малазійських авіаліній» з 298 пасажирами і членами екіпажу на борту. Індонезія ж для України – величезний перспективний ринок, держава з 250-мільйонним населенням і значними політичними амбіціями. У Києві вже так довго говорять про необхідність нарощувати економічну складову зовнішньої політики, і південно-східний вояж Порошенка – крок у вірному напрямку.

Про те, що звичні міжнародні відносини істотно змінюються, свідчить і факт створення «Чотиристороннього механізму координації і співпраці» Китаєм, Пакистаном, Афганістаном і Таджикистаном. Цей квартет таким чином вирішив реагувати на наростаючу загрозу тероризму. Якщо військово-політичне співробітництво Пекіна і Ісламабаду не є секретом, то приєднання Кабула і Душанбе є неприємним сигналом для Росії про те, що КНР не має наміру сліпо враховувати інтереси Кремля в Центральній Азії, який, до речі, зберігає військову присутність у Таджикистані. У цьому контексті майбутня зустріч Володимира Путіна з Реджепом Тайіпом Ердоганом Москвою очікується з підвищеним інтересом. Особливо – після заяви турецького президента про те, що Захід підтримує путчистів і терористів.

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Україні, судячи з усього, не варто чекати прибуття нового російського посла. РФ спробувала піднести призначення чекіста Михайла Бабича як операцію впровадження з елементами шантажу, але зіткнулася з ввічливою відмовою. Вустами заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль офіційний Київ підкреслив, що питання узгодження кандидатури посла Росії в Україні знято, а Павло Клімкін наголосив, що загальна тональність російсько-українських зв'язків не сприяє нормалізації дипломатичних відносин, але при цьому мова про їх повному розриві не йде.

Євген Магда