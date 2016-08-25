Штайнмаєр висловив занепокоєння через погрози спостерігачам ОБСЄ в Україні збоку бойовиків

Два такі випадки сталися останніми днями, передає Радіо Свобода.

Такі напади, що мають на меті перешкодити роботі цивільної неозброєної спостережної місії ОБСЄ і її членів, цілком неприйнятні, наголосив він.

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Усі сторони мають повністю гарантувати безпеку спостерігачів і обладнання ОБСЄ і надавати їм безперешкодний доступ по всій країні, включно з зоною конфлікту, заявив Штайнмаєр. А відповідальні за напади на них мають бути притягнені до відповідальності, додав він.

Нагадаємо, на блокпосту у підконтрольному "ДНР" с. Лукове (72 км на південь від Донецька) 22 серпня троє озброєних бойовиків зупинили патруль СММ ОБСЄ. Один з чоловіків вороже вимагав проведення обшуку автомобілів СММ. Керівник патруля пояснив, що проводити обшук автомобілів СММ не дозволяється, проте озброєний чоловік наполягав на своєму і розпочав обшук. Як зазначається, практично увесь час, поки проводився обшук, бойовик тримав спостерігачів СММ під прицілом.