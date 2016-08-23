В ОБСЄ розповіли, як п'яні бойовики тримали під прицілом спостерігачів, шукаючи "шпигунів"

Як йдеться у звіті місії, патруль складався з чотирьох членів місії та одного фельдшера на двох автомобілях.

Читайте такожМісія ОБСЄ повідомила, що її спостерігачі потрапили під обстріл на Луганщині

"Один з чоловіків вороже вимагав проведення обшуку автомобілів СММ. Керівник патруля пояснив, що проводити обшук автомобілів СММ не дозволяється, проте озброєний чоловік наполягав на своєму і розпочав обшук. Водночас інший озброєний чоловік, який знаходився у бліндажі, розташованому навпроти першого автомобіля СММ, з відстані 7-8 метрів направив ручний кулемет (РПК) на чотирьох членів патруля місії, які перед цим вийшли з автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, практично увесь час, поки проводився обшук, бойовик тримав спостерігачів СММ під прицілом.

Водночас "ДНРівець", який проводив обшук, допитувався у спостерігачів, де знаходиться "обладнання, яке використовується для шпигунства" і "відеозйомки". "Він також розпитував про місцезнаходження "шостого" члена патруля, який, за його твердженнями, був присутній, коли вранці патруль проходив через блокпост (хоча насправді ніякого шостого члена патруля не було)", - додали в СММ.

У звіті підкреслили, що два члени місії відчули сильний запах алкоголю в диханні чоловіка, який проводив обшук.

"Обшук тривав вісім хвилин. Зрештою патрулю СММ дозволили проїхати через блокпост, і спостерігачі згодом благополучно повернулися на свою базу в Маріуполі (102 км на південь від Донецька). СММ поінформувала Спільний центр з контролю та координації про цей інцидент", - поінформували в ОБСЄ.

Як відомо, 29 липня на цьому ж блокпості озброєні чоловіки погрожували спостерігачам СММ зброєю.