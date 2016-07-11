Клімкін розповів про можливу зустріч на початку осені голів МЗС країн ЄС та "Східного партнерства"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні на прес-конференції в Києві за підсумками зустрічі глав та представників зовнішньополітичних відомств країн "Східного партнерства" (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія та Азербайджан) із комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом.

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Міністр поінформував, що завтра відбудеться більш детальне обговорення з міністрами країн "Східного партнерства" питань, які стосуються економічного виміру. Європейська комісія повинна підсумувати результати обговорення.

"І на наступній зустрічі, яка відбудеться, скоріш за все, на початку осені, ми вже пройдемось по конкретним пропозиціям", - сказав Клімкін.

"Є ідея, що міністри "Східного партнерства" будуть брати участь на початку осені в одному із засідань міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Словацьке головування (в другому півріччі 2016 року в Європейському Союзі) вже планує порядок денний для цієї зустрічі, і я думаю, що ця зустріч буде важливою для підведення сьогоднішніх підсумків", - сказав Клімкін.