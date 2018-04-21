Чи поборе квартирну чергу Черновецький?

Влада Києва сповістила: новий мер серйозно взявся за столичних забудовників, які тепер мусять ділитися своїми прибутками з містом. Тепер вони віддаватимуть Києву 12 відсотків квартир. Черновецький хоче збільшити відсоток відрахувань до 20. Мовляв, скоро квартирну чергу таки буде подолано.

Проте оптимістам, котрі чекають безкоштовного житла від держави, варто взяти в руки калькулятор, щоб розібратися з реальним станом речей. Офіційно в Києві зареєстровано 140 000 черговиків. Це щонайменше 280 000 осіб, адже черговикам, як і іншим людям, властиво мати родини. Середній метраж квартири для кожного черговика – 70 квадратів (загальної площі). Нехитра операція з множенням дає 9 800 000 квадратних метрів, необхідних для повної ліквідації черг.

Цього року київські забудовники збираються вийти на 1 300 000 зданих в експлуатацію квадратних метрів житла. Максимальні 20 відсотків, озвучені Черновецьким, дають цифру у 260 тисяч квадратів. Нарешті ділимо 9 800 000 на 260 000 і бачимо, що на забезпечення житлом усіх черговиків піде понад 30 років.

Та не варто забувати, що не всі квартири, відраховані місту, ідуть безпосередньо на ліквідацію черги. Своє право на житло мають різноманітні відомства та державні установи. Тому реальна швидкість забезпечення черговиків житлом ще менша.

Наведені цифри свідчать про те, що по-пролетарськи проста експропріація прибутків забудовників проблеми з квартирними чергами не розв’яже. Більше того, ініціативність мера вже погано вплинула на ринок нерухомості, адже більшість будівельних компаній заявили про можливе підняття цін на 5–15 відсотків. „Це може викликати підвищення цін на житло в пропорційному процентному співвідношенні”, – так в ефірі радіо „Ера” пояснив позицію своїх колег президент Української будівельної асоціації Лев Парцхаладзе.

Насправді за такої соціальної політики черга на житло ніколи не буде ліквідована. Можна провести аналогію з грошима громадян у радянському Ощадбанку: політики продовжують щось обіцяти, хоча економісти давно заявили про нереальність повернення заощаджень.

Проте економічні викладки та стовпчики цифр не переконають тих, хто вже кілька десятків років стоїть у черзі на квартиру. Ці 140 тисяч родин були й залишаються протестним електоратом, на настроях якого можна будувати успішні кампанії з просування у владу. Саме їм адресував свої слова Олександр Омельченко. “Поки те, що озвучує пан Черновецький, називається "лєпєт младєнца". Наговорено необдуманого стільки за кілька місяців, що не влазить у голову. Це ж балаканина, клоунада", – такі яскраві характеристики видавав своєму наступникові екс-мер.

„Можливо, варто подумати над пільговими іпотечними програмами чи великими знижками на придбання житла, – конструктивно зауважує ще один екс-суперник Черновецького на виборах мера Віталій Кличко. – Наприклад, люди, що стоять у чергах, могли б отримати знижку на придбання житла у 50 відсотків. Принаймні замість повної безнадії 140 тисяч сімей черговиків отримали б якусь реальну допомогу від влади”.

Утім, Черновецький уже знайшов новий вектор напрямку своїх PR-зусиль. Він заявив про бажання у кілька разів підвищити квартирну плату. Але не всім – а тільки багатим. Тільки механізму розподілу українців на бідних і багатих поки що немає. Тому нова ініціатива активного мера знову може виявитися гучним, але холостим пострілом.

Василь Самохвалов