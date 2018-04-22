Відновлена Верховна Рада показала фігуру з трьох пальців

Учора своїм указом Президент відновив роботу Верховної Ради. Відновив, щоб дати депутатам можливість проголосувати зміни до бюджету-2008.

Що у проекті змін? Перше: там вводиться рядок, який би дозволив фінансування виборів. І цим же законопроектом передбачено створення та наповнення Стабілізаційного фонду, кошти якого використовуватимуться урядом за погодженням з РНБО. Стабфонд створюється задля підтримки підприємств та фінансових установ у разі виникнення у них фінансових проблем в умовах світової фінансової кризи Крім того, в законопроекті передбачено збільшити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 50 тис. до 150 тис. грн.

Але лише 201 особа проголосувала за внесення цього законопроекту до порядку денного - і це були депутати з “Нашої України”, Партії регіонів і Блоку Литвина. (Цікавий був момент: спікер Арсеній Яценюк почав з трибуни обурюватися, що БЮТ та КПУ не хочуть підтримати законопроект, в якому немає жодного рядка про вибори, проте є механізми захисту від кризи. Арсеній Петрович або злукавив, або не встиг прочитати додаток номер 2 до цього закону, де чітко було розписано, скільки грошей йде “на апарат ЦВК, первинне формування та уточнення державного реєстру, керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів - всього 497 мільйонів гривен. Ну, нічого, з ким не буває...) БЮТ у інтерпретації Яценюка не повірив, там вміють читати додатки. Бютівка Наталія Королевська за кілька хвилин почала голосити на прес-пункті, де зазвичай дають брифінги: ой-ой, звідки в цієї бідної країни півмільярда гривень на вибори?!

З БЮТ ситуація зрозуміла – вони не хочуть ані вносити проект у порядок денний, ані голосувати за нього. Мотивують це, по-перше, тим, що у них є урядовий план антикризових заходів, по-друге, тим, що вони не вважають за потрібне створювати фонд, гроші з якого підуть у “кишені олігархів” і, звичайно, вони не хочуть давати можливість проводити вибори. Ще є окрема мотивація Компартії (яка зараз тісно тулиться до БЮТу). “Ці політики хочуть провести вибори зараз, бо через два місяці ніхто не проголосує за власників підприємств, які звільняють людей”, - запевняє нас Петро Симоненкою. (Ой, пообіцяв щось прем’єр жертводавцю - енгельсу українських комуністів, ой пообіцяв). Але Компартія, яка ще вчора готувалась до виборів, з делегованою йому зараз роллю супротивників кампанії справляється, вона історично паразитує на класовій ненависті. Одним словом, скориставшись з того, що задля результативного голосування не вистачило 25 голосів, БЮТ швиденько заблокував трибуну. Їм не звикати. А їхні спікери у кулуарах почали розповідати історії про те, що слід скасувати вибори, необхідно прийняти урядовий пакет антикризових заходів, а закони, пропоновані Нашою Україною та підтримані Партією Регіонів взагалі не можна приймати.

Чи добре прораховані пропоновані зміни до Бюджету, чи достатньо ефективне для короткостроких заходів створення стабілізаційного фонду? Член Партії Регіонів Ірина Акімова вважає, що так: “Практика стабілізаційних фондів широко використовується за кордоном. І ми намагаємося використовувати і у нас. Вони можуть використовуватися на частковий викуп активів проблемних системних банків. Системні банки - це фінансові заклади, без яких не працюватиме ані реальний сектор економіки, ані фінансовий сектор. Ці гроші державою даються під пакети акцій, воно встановлює свій менеджмент і різко обмежує або забороняє виплати дивідендів іншим власникам акцій. Страждає той, хто керував закладом, а не вкладник...”

Попри все, прийняти зміни до бюджету не вдалося. Арсеній Петрович пішов із сесійної зали зі словами: “ "Спозорилися. Верховна Рада замість забезпечити збільшити суми гарантування вкладів показали людям фігуру з трьох пальців”. І дійсно спозорилися. Тільки невідомо хто: БЮТ чи “Наша Україна”.

Як так вийшло, що забракло двадцять п’ять голосів навіть на те, щоби внести законопроект у порядок денний? Причому забракло саме з фракції “Нашої України”? Партія Регіонів та Блок Литвина проголосували за зміни до Бюджету. За словами членів “Нашої України”, пів їхньої фракції просто не зорієнтувалися і не проголосували вчасно, кажуть, не встигли і таке інше. Якщо так, то хіба не позор?

І блокування трибуни, і протидія цьому стали необхідними елементами бойового мистецтва у проведенні парламентських рішень. Будь-яка домовленість і найкраще тактичне рішення нічого не варті, якщо ви не вмієте його провести у парламенті. Коли треба було, то члени фракції СДПУ(о) - олімпійські чемпіони та олігархи - діамантові запонки губили у боротьбі біля парламентської президії, проводячи рішення Кучми. А зараз є хлопці, які здатні провести рішення Президента, якого вважають своїм? Не бачу. Партія регіонів надала свою підтримку рішенню Президента не лише у вигляді голосів на підтримку. Микола Азаров та Ірина Акімова провели брифінг, у якому проаналізували план антикризових дій, запропонованих урядом. Як вони його дістали – не сказали. Адже план Тимошенко офіційно ще не був представлений. Але якщо вірити економістам регіоналів, Юлія Володимирівна пропонує “економічну диктатуру”.

Микола Азаров, зокрема, зачитав пункт нібито програми антикризових дій уряду, яка передбачає “можливість позасудового звернення про стягнення заставленого майна на вимогу Кабінету міністрів”. “Це фактичне право забрати у людей їхнє майно, - вважає Микола Азаров, - У їхньому плані також передбачається можливість підняти податок на транспортні засоби у п’ять-десять разів. Це – нормально? Вона рентну плату за видобуток природного газу хоче вдвічі підняти, це для чого? У нас, що із газом проблем немає? ”

На наші сумніви, чи дійсно це програма Тимошенко, Микола Азаров запропонував звернутися до самої Юлії Володимирівни, а якщо вона відмовиться, то він готовий надати документ журналістам.

І хоча Партії регіонів не бракує економічного обґрунтування зміни уряду, але навряд чи воно допоможе там, де потрібний натиск та швидкість.

Маша Міщенко