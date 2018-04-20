Михайло Бродський: прошу Табачника бути дуже обережним у висловлюваннях на тему антисемітизму

По-перше, я вітаю Яна Табачника з успішним подоланням бар’єру і отриманням депутатської недоторканності в українському парламенті. По-друге, я хотів би звернутися до нього з дуже делікатним питанням. Так, дійсно в суспільстві трапляються негідники-антисеміти, расисти та інші ксенофоби, які ділять людей за національністю, кольором шкіри, віросповіданням, а не за їхньою порядністю, моральністю, людяністю, професіоналізмом. Але функцію негідників виконують також і інші люди, які розпалюють це низьке почуття, провокуючи негідників на сплески їхніх брудних справ. Я змушений констатувати, що один з них, на жаль, це – митець, професіонал, музикант і справжній талант Ян Табачник.

Я пишаюся тим, що в Україні є такий професіонал. Але з моральністю, порядністю, людяністю і розумністю, на жаль, пану Табачнику, напевно, важко. Прошу його, особливо тепер, напередодні прийняття присяги народного депутата, бути дуже обережним і акуратним у своїх висловлюваннях, зокрема в тому, що стосується антисемітизму та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

У своєму інтерв’ю Табачник знову згадує мого друга Миколу Томенка, прив’язуючи його до антисемітської теми. Не повертаючись до висловів Табачника, я хочу сказати, що Микола – це чесна, порядна людина, для якої усі люди поділяються, перш за все, на добрих і поганих, виходячи з їхніх моральних якостей. Це притаманно Томенку, як, врешті, і всім нормальним людям. Я ніколи не бачив у ньому нічого іншого. До того ж, у своєму ж інтерв’ю Табачник суперечить сам собі, бо визнає, що антисемітські партії до парламенту не пройшли.

І щоб покласти край цій темі, я б хотів пожартувати. Відомо, що «Наша Україна» під час виборчої кампанії випустила багато плакатів проти БЮТ, і на одному з них я бачив Томенка в ролі перевдягнутого єврея. Отже, Микола на собі відчув, що таке антисемітизм.

Вибори закінчилися, і я переконаний, що нам треба починати усміхатися, жартувати, а не розпалювати антисемітську чи будь-яку іншу брудну тему. Упевнений, що і для країни, і для народу ми принесемо більше користі, якщо працюватимемо не на роз’єднання, у будь-яких його проявах, а на об’єднання, якого так потребує наше суспільство.