Дострокові вибори: чому Тимошенко проти?

Юлія Тимошенко залишається головною героїнею телевізійних новин, ніби опонуючи тезі про нездатність української влади ефективно боротися з фінансовою кризою. Прем`єр свідомо не поспішає повертатися в звичний стан полум`яної опозиціонерки, вважаючи за краще залишатися на передньому краю державної діяльності. Логіка проста - розмашистими діями леді Ю прагне зберегти рейтинг для майбутніх політичних сутичок.

Наявність прем`єрського портфеля дозволяє лідерові БЮТ по максимуму використовувати владний і інформаційний ресурси. З лояльністю найбільших телеканалів в останні кілька місяців у «сердечників» є помітні проблеми, а прем`єрський пост дозволяє залишатися на публіці практично щодня.Певно, Юлію Володимирівну з прицілом на президентські вибори ще чекає серйозна боротьба за створення власного інформаційного ресурсу, без якого сходження на політичний Олімп буде скрутним.

Політика в жодній країні, тим більше такій молодій демократії як Україна, не буває дешевою. Політичні діячі переважно підживлюються представниками великого капіталу – і це теж не секрет. Фінансова криза, існування якої нещодавно визнала Юлія Володимирівна, не тільки змушує її закликати країну перейти до життя в режимі реальної економії, але й думати про завтрашній день. Кризові тенденції вже вдарили по основних спонсорах «сердечників», і втішати їх куди перспективніше з прем`єрських позицій.

До того ж гіпотетичне повернення в опозиційну нішу цього разу для Тимошенко не стане легкою прогулянкою. Там вже цілком освоївся Віктор Янукович, який продовжує користуватися довірою, як мінімум, кожного шостого українського виборця. Розлад між Ющенком і Тимошенко в черговий раз дозволяє Віктору Федоровичеві набирати рейтингові очки. Інерція мислення співвітчизників достатньо сильна, і Янукович, який хоч і не впорався з роллю опозиціонера, залишається популярним. Леді Ю, безумовно, готується до вирішальної сутички зі своїм основним супротивником, але їй абсолютно немає резону наближати дату цього зіткнення.

Всіляко заперечуючи можливість проведення дострокових парламентських виборів, Тимошенко прагне вбити чималу зграю зайців одночасно. По-перше, підвищує власний статус, доводячи майбутнім виборцям величину свого впливу на події в країні. По-друге, вносить розлад у плани опонентів: ті були вимушені перенести дати проведення своїх з`їздів, стримати розгортання кампанії, фактично буксуючи на старті. Як відомо, вимуштруваних вояків важко тримати в хорошому психологічному тонусі, раз у раз переносячи дату вирішальної сутички. По-третє, дістає можливість періодично пожвавляти власний рейтинг, який в`яне. По-четверте, Тимошенко дістала можливість проведення відбору серед численної групи політиків, які шукають прихильності лідера БЮТ. На її радість ціла когорта вчорашніх прихильників президента Ющенка готова продовжувати кар`єру під «серцевими» прапорами. Юлія Володимирівна вибере найефективніших з них, відмовивши іншим під слушним приводом: вона-ж бо знає, як небезпечно насичувати зрадниками свою групу підтримки.

Не можна скидати з рахунків і той факт, що прем`єр-міністр має можливість вести самостійну зовнішньополітичну діяльність, що вже з невдоволенням відзначили на Банковій. Тимошенко віднедавна ласкаво приймають у Москві і незмінно ввічливо зустрічають у Європі. Заокеанський візит, очевидно, запланований на 2009 рік – час, коли в Штатах почне працювати новий президент, зустріч з яким принесе найбільші дивіденди українському політикові. Юлія Володимирівна вже освоїлася на міжнародній арені завдяки зусиллям віце-прем`єра Григорія Немирі, і цей політичний майданчик віддавати не збирається.

При цьому боротьба зі світовою фінансовою кризою у виконанні українського прем`єра виглядає непереконливо. У антикризовому законопроекті, розробленому Кабінетом Міністрів, експерти не побачили сильних ходів, зате розгледіли погано приховуване прагнення «віднімати і ділити» на розсуд уряду. Дивна суміш більшовицьких підходів зі звичним популізмом насторожує і противників, і розсудливих прихильників леді Ю. Але Юлія Володимирівна переконана в своїй непогрішності і називає політиканами тих, хто відмовиться підтримати її ініціативи.

Безумовно, в прагненні Тимошенко за всяку ціну зберегти прем`єрський портфель є і певний ризик. Недооцінка політичної зрілості виборців в умовах значного проникнення сучасних інформаційних технологій в наше життя може мати плачевні наслідки. Але лідер БЮТ, певно, свідомо віддає перевагу спростуванню звинувачень у прагненні узурпувати владу необхідності розлучитися з нею. Крім того, Юлія Володимирівна, наче хороша гімнастка, упевнена, що зможе зістрибнути в несприятливий для себе момент. Хай без аплодисментів глядачів, але твердо приземлитися на ноги.

Юлію Тимошенко невипадково називають найенергійнішим українським політиком і блискучим тактиком. Вона відрізняється від більшості колег по цеху умінням блефувати і грати ва-банк так часто, як їй це здається необхідним. Та й політична ситуація в країні сприяє тому, щоб насолоджуватися манією величі, а не страждати від комплексу неповноцінності. Ця лінія поведінки має тільки одну ваду: необхідно постійно тримати себе в підвищеній напрузі, найменше слабке місце може привести до необоротних наслідків. Але визнавати падіння рейтингу і відступити хоч би на крок не входить у плани Юлії Володимирівни.

Євген Магда