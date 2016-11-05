Україну не закликатимуть в односторонньому порядку виконувати Мінські угоди – посол США

Мінські угоди є кращим варіантом відновлення миру на Донбасі, але Україну не будуть призивати в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання за ним до того, як Росія виконає свої зобов'язання у сфері безпеки.

Про це надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявила в інтерв'ю ZN.UA.

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"Мінські угоди дають кращий шанс на відновлення миру в Україні, а також визначають чіткий шлях до миру і відновлення територіальної цілісності України і суверенітету на територіях Донбасу, непідконтрольних зараз Україні. Україну не будуть призивати в односторонньому порядку виконувати свої політичні зобов'язання до того, як Росія виконає свої зобов'язання в сфері безпеки", - сказала вона.

Посол зазначила, що місцеві вибори на Донбасі можуть бути проведені тільки при наявності необхідних умов безпеки, за українським законодавством, а також у відповідності зі стандартами ОБСЄ.