ОБСЄ зафіксувала, як Росія перекидає до України війська та техніку

Про це йдеться в заяві посла США при ОБСЄ Деніела Беєра, яку він оголосив 27 жовтня на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Американський дипломат висловив глибоку стурбованість США щодо останнього загострення бойових дій на сході України, де оголошений із початком нового шкільного року режим припинення вогню є майже на межі зриву.

«Навіть коли атаки збільшились, з’єднані російсько-сепаратистські сили продовжують перешкоджати в доступі спостерігачів ОБСЄ. У 19 окремих випадках упродовж минулого тижня Спеціальна моніторингова місія підтвердила, що з’єднані російсько-сепаратистські сили обмежили пересування спостерігачів довкола Маріуполя, що є чотирьохкратним збільшенням у порівнянні з минулим тижнем. Як результат, доступ спостерігачів був заблокований до потенційного хабу (центру) російського поповнення запасу військ та обладнання на відстані 50 км на північний схід від Маріуполя», – заявив Беєр.

Також він наголосив, що «незважаючи на обмеження об’єднаних сепаратистських сил, СММ продовжує документувати докази, що Росія відправляє війська та техніку в Україну».

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Як зазначив дипломат, 17 жовтня СММ помітила міні-фургон із воєнними номерними знаками, який перевозив військовий особовий склад у камуфляжній формі. Спостерігачі зафіксували, як цей міні-фургон перетинав кордон із Росії в напрямку підконтрольних сепаратистам територій. «Міні-фургон не перетинав кордон на офіційному пункті пропуску, як це було би у випадку, якщо би він перевозив на ротаційній основі російських офіцерів для Спільного центру з контролю та координації», – додав посол.

За його інформацією, минулого тижня спостерігачі ОБСЄ помітили автобус зі щонайменше 20 особами в камуфляжній формі, який перетинав кордон з окупованих територій України назад у Росію.

Беєр наголосив, що Росія вздовж усього міжнародно визнаного українсько-російського кордону продовжує приховувати свою активність від міжнародної спільноти. Він нагадав, що минулого тижня Росія знову відкинула пропозиції щодо розширення зони відповідальності ОБСЄ для проведення спостереження на всіх дев’яти прикордонних пунктах, через які з Росії можна потрапити до окупованого Донбасу. Також, як зазначив посол, Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, відмовили надати гарантії безпеки спостерігачам ОБСЄ, які потрібні для відкриття патрульних хабів та передових патрульних баз поруч із кордоном.

«У результаті СММ функціонально обмежена в здійсненні спостереження на одному або двох прикордонних пунктах упродовж однієї або двох годин на день. Росія може й легко робить переміщення зброї, палива та боєприпасів через кордон під покровом темряви й під час відсутності спостерігачів ОБСЄ», – наголосив Беєр.