Як прибирали Яценюка: ПР тріумфувала, НУ німувала, БЮТ дістав пару синців

Отак безславно прибрали Арсенія Яценюказ посади голови Верховної Ради.

Безславно для самого спікера (ми не повторюватимемо всі звинувачення в його адресу, але він чомусь примудрився заслужити несхвалення великої кількості парламентаріїв). Безславно для Президента, йому протипоказано мати улюбленців в політиці, він не здатний ними керувати, не вміє їх вирощувати, більше того – сам перетворює їх на ворогів. Безславно для тих, хто відставив спікера. Тому що, по-перше, ми не почули чіткої і переконливої мотивації для відставки, і виглядає, що просто Яценюком пожертвували ради іншої «великої» мети. За однією з версій, Президент зняв Яценюка для подальшого переформатування парламенту, а “регіонали” натомість нібито пообіцяли йому якусь підтримку.

Мені дуже хотілося побачити лідера фракції «Нашої України – Народної Самоборони» В`ячеслава Кириленка. Побачити і запитати: на виборах минулого року ви ретельно і наполегливо ліпили президентський блок з дев`ятьох партій, ви обстоювали праву програму і збили ноги, формуючи демократичну коаліцію. Ви, врешті-решт, обіцяним вам місцем спікера поступилися Арсенію Яценюку, то ж вийдіть і скажіть щось. Хоч щось! Знову наїдьте на Балогу, виправдайте Президента...

На жаль, і В`ячеслава Кириленка в кулуарах не виявилося.

Це була безславна відставка у тому числі і для «Нашої України». Утім, після всього один нашоукраїнець з`явився таки в кулуарах – Роман Зварич. Ось що означає здорове американське виховання. Він виріс у цивілізації, де політики пояснюють свої вчинки. Вийшов, спочатку довго пояснював, що процедура відставки не правова, а потім, коли журналісти приперли його питаннями, ввічливо відповів: «Повірте, я сам в конфузі. Це запитання до Президента. І я думаю, у вас буде можливість їх поставити голові держави».

У вівторок, коли відставка спікера не відбулася, а за саме внесення питання до порядку деннного проголосували члени Єдиного центру, окремі журналісти написали, що Президент, бувши в Польщі, по телефону кричав на Балогу нібито за те, що його фракція приєдналася до такого голосування. Сьогодні почула уточнення: Президент нібито кричав на Балогу зовсім не за те, що вони почали процес відставки, а за непродуманість і неузгодженість дати акції.

Хронологія дня така. Сьогодні вранці за ініціативою трьох фракцій спікера спочатку усунули від ведення пленарних засідань і заходилися ставити питання про зміну способу голосування. Нагадаю, що БЮТ виступав за таємне голосування (як передбачено регламентом ВР), а «Регіони» хотіли голосувати картками (швидше за все, щоб не приводити на засідання лідерів, не збирати особисто всю фракцію – адже картково можна голосувати не тільки за себе, а й «за того хлопця»). Але тут відбулася бійка. Нібито бютівці, які завжди «чергують» біля апаратної електронної системи «Рада» на одному з верхніх поверхів проникли в цю кімнату. І «регіонали» нібито побачили, що члени фракції БЮТ Андрій Павловський і Валерій Камчатний зайшли до апаратної і намагаються вивести з ладу систему «Рада». Тоді, за словами Ганни Герман, «регіонали» почали боротися за те, щоб «Раду» не зламали.

– Ми зайшли і просто охороняли систему, – сказав пізніше журналістам Ельбрус Тедеєв.

– А як же садна, кров і розбиті окуляри у бютівців? – не заспокоювалися журналісти.

– Це вони себе сам замазали, вони такі артисти.

Після бійки в кулуари вийшов знаменитий баскетболіст Олександр Волков.

– Олександре Анатолійовичу, ви кажуть, теж знайшли застосування своїм спортивним талантам? – запитала я.

– Я нікого не бив, я просто це... – колишній глава Держкомспорту робить жест, що означає, що він чи то розводив, чи то захищав когось. Після цього депутат-чемпіон пішов.

У цій ситуації важко когось звинувачувати. Духопелити колег не аморальніше, ніж виводити з ладу електронну систему. «Регіони» показали, що на кожного вартового з БЮТ у них знайдеться і окремий вправний боєць і своя окрема шафа.

Далі ситуація розвивалася блискавично. Раз – до порядку денного ставиться питання про можливість зміни способу голосування. Два – таємне голосування по спікерові міняють на відкрите. Три – задовольняють заяву Яценюка майже двомісячної давності про відставку. 233 депутати голосують, заздалегідь в обговоренні перемивши кісточки «героєві дня», – веі ті самі, «регіонали», КПУ, литвинівці плюс ЄЦ.

Після вдалого голосування до преси вийшов «регіонал» Олег Єфремов. Сказав, що у них є на місце спікера кандидатура Олександра Лавриновича і що консультації щодо нового спікера почнуться буквально сьогодні.

– Ви ставитимете питання про недовіру уряду? – поцікавилася я.

– В найближчі три місяці ні. Уряд повинен або показати на що вони здатні, або продемонструвати практично повну нездатність.

– Навіщо ви знімали спікера зараз, якщо відставити Тимошенко хочете тільки через три місяці?

– Навіщо пов`язувати ці речі? Відставка спікера і обрання нового – це бажання активізувати роботу парламенту. Ми повинні зробити дієздатним орган законодавчої влади.

У напівпорожніх кулуарах (давно помітила, що коли йде відверто нечесна гра, коментувати події нікому, політики переважно просто не виходять з сесійного залу, в кращому разі делегуючи одного-двох спікерів) схопила за рукав литвинівця Сергія Гриневецького.

– Сергію Рафаїловичу, коли в Раді після минулих дострокових виборів була створена демкоаліція, ви сказали: це ненадовго, ми ще побачимо дуже цікаву багатоходівку Ахметова і Банкової. Ваш прогноз, судячи з сьогоднішніх подій, справдився. Але ви тоді не говорили, що Блок Литвина стане учасником такої багатоходівки.

– Ну, це ж і так зрозуміло. Хіба може щось відбуватися в політиці без участі блоку Литвина? – відбувається жартами одеський екс-губернатор. – А може, ми вже дуже скоро побачимо нову коаліцію і новий уряд.

– Неважко здогадатися, що пообіцяли за відставку спікера вашій фракції. Обережний лідер такої зваженої фракції кнопку просто так не натисне.

– Пообіцяли, пообіцяли. Ну хіба тут комусь можна вірити? – імітуючи одеську говірку, відповідає Гриневецький.

– І фальсифікацію закону в ЗМІ розкрутили виключно, щоб зняти Яценюка.

– Фальсифікація мала місце. І це було останньою крапкою, що переповнила наше терпіння. Адже, погодитеся, парламент не працював.

– Він не працював не з вини спікера. Адже його блокували.

– Причина блокування – порядок денний, який формує головним чином спікер.

Єдиний центр теж делегував у кулуари свого лідера Ігоря Кріля. Ігор Іванович як для відведеної його політсилі непривабливої ролі тримався бадьоро. Наполягав на тому, що коли вже Яценюк написав заяву, то треба її задовольнити. Якщо це не піар.

– Чи можна вважати, що все, події в Раді, – це почало переформатування більшості й уряду? – запитала я.

– Ні. У нашій політиці ніхто не може планувати на два-три кроки вперед. Але переобрання спікера дає можливість для розвитку якихось кроків і подій. Тепер усі політики повинні сісти за стіл і домовлятися. Я не впевнений, що питання про зміну уряду нині актуальне. Хоча я не виключаю цього.

Арсеній Яценюк на брифінгу абсолютно не виглядав засмученим. Настроєний був по-діловому.

– Нині займатимуся формуванням своєї політичної сили. Будь-яка нова сторінка дає нові шанси.

На запитання, чи буде його проект підтримувати Президента, відповів, не замислюючись: ця політсила підтримуватиметься більшістю українців. Усе, я відповів.

Слух про своє подальше працевлаштування на місце Стельмаха спростував. З Балогою, каже, у нього немає зв`язку, оскільки «зв`язок відключили». На запитання про участь Президента в його відставці відповів без наїздів, але прозоро:

– Це – запитання до Президента, до тих людей які голосували. А взагалі, ви ставите питання, на які у вас є всі відповіді.

Про ЄЦ відповів обтічно: у списку була маса людей, які пройшли, завдяки тому, що я брав участь у виборчій кампанії, але вони зрадили.

Коли його запитали, чому його не захищає «Наша Україна», відповів без образ:

– Так буває. Є багато комплексів, внутрішніх, особового несприйняття, внутрішньої безвідповідальності. Це питання людської, а не політичної поведінки.

Закінчив він браво: мене «пішли», щоб я повернувся, але вже не сюди.

Сьогодні, наполягаючи на відставці Яценюка, депутати багато разів повторювали, що такого безладу в парламенті не було. Вони брехали. Насправді в парламенті бувало й гірше (пам`ятаєте зняття Ткаченко, Український дім, Медведчука?). Але такої ситуації не було в економіці.

Вранці я не змогла побачитися з директором найбільшого металургійного підприємства. Бадьора і упевнена в собі людина, яка ще недавно могла пишатися влаштованим на своєму підприємства майже шведським капіталізмом, сьогодні відповідала в слухавку майже старечим голосом. Судячи з усього, він знову погано почувався. Він не звик зупиняти цехи, зменшувати зарплату, відправляти у відпустку людей. Йому потрібні були рішення. А Президент і Верховна Рада були зайняті. Вони відправляли у відставку спікера. Своєчасний захід.

Маша Міщенко