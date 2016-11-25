Мін’юст просить НАЗК виправити порушення у порядку перевірки е-декларацій

Міністерство юстиції України просить НАЗК виправити порушення, допущені при розробці порядку проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій, а також при розробці порядку здійснення моніторингу способу життя чиновників.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України з питань євроінтеграції Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook.

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"Ми надіслали НАЗК пояснення на 8 та 14 сторінок тексту з перерахуванням порушень, які містяться у запропонованих НАЗК порядку перевірки декларацій та порядку моніторингу способу життя", - зазначив Пєтухов.

Основними зауваженнями він назвав відсутність строків початку та тривалості перевірок, відсутність вимог до змісту висновку за результатами перевірки, відсутність вимог до достовірності інформації та джерел її отримання, суперечність з іншими документами, ухваленими НАЗК.

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Крім того заступник міністра вказав на можливість прийняття одноосібних рішень членом комісії всупереч колегіальному принципу прийняття рішень НАЗК та на неточні формулювання, що можуть призвести до оскарження висновків НАЗК в судах.

"Ми перевіряємо всі нормативні акти, які затверджують суб'єкти владних повноважень. Відмовляємо в реєстрації, якщо вони не відповідають вимогам законодавства чи призводять до порушення прав людини", - пояснив Пєтухов.

Він запевнив, що у Мін'юсті зацікавлені у тому, щоб затверджений порядок чітко регулював процедуру перевірки й унеможливлював уникнення кримінальної відповідальності порушників.

Раніше заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив, що агентство не може прокоментувати «численні зауваження» Мін'юсту до цих документів, оскільки досі їх не отримало.

Він зазначив, що міністерство оприлюднило неправдиву інформацію про те, що фахівці Мін'юсту не були залучені до розробки проектів порядків. Радецький повідомив, що 3 листопада НАЗК проводило публічне обговорення проектів порядків, на якому були присутні, у тому числі представники Мін'юсту.

"Ми сподівались почути про «численні зауваження» спеціалістів Міністерства юстиції під час цієї фахової дискусії, а не через майже два тижні після надіслання проектів до Міністерства юстиції на державну реєстрацію", - заявив Радецький.

"Навряд чи таку позицію міністерства можна назвати конструктивною, особливо враховуючи важливість документів, про які йде мова, та суспільні очікування від НАЗК в частині перевірки е-декларацій. На жаль, змушені констатувати, що Міністерство юстиції фактично заблокувало роботу НАЗК з перевірки декларацій", - заявив заступник голови НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу способу життя чиновників.

Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.