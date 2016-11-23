НАЗК відкрили доступ до баз даних Нацкомісії з цінних паперів для перевірки декларацій

Як повідомляється на сайті НАЗК, відповідний меморандум про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією підписали заступник голови агентства Руслан Радецький та голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Зокрема, меморандум передбачає консолідацію зусиль сторін, спрямованих на співпрацю у сфері запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень, зокрема шляхом обміну відповідною інформацією.

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Також сторони досягнули домовленості про налагодження процесу прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних, якими володіє НКЦПФР.

Як зазначив Радецький, доступ до баз даних НКЦПФР є невід’ємним елементом у процесі забезпечення реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції однієї з головних його функцій – перевірки декларацій державних службовців.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу способу життя чиновників.

Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.