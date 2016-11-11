НАЗК затвердило механізми перевірки е-декларацій та моніторингу способу життя чиновників

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.

Як сказав заступник голови НАЗК Руслан Радецький, цей документ визначає єдині підходи уповноважених осіб НАЗК до проведення контролю та повної перевірки поданих декларацій.

Він повідомив, що, відповідно до цього порядку, агентство проводить щодо декларацій три види контролю. Зокрема, мова йде про своєчасність подання декларацій, правильність та повноту заповнення, а також про логічний та арифметичний контроль.

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Таким чином, зазначається, що за результатами перевірки уповноважена особа НАЗК складає висновок про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також сьогодні на засіданні НАЗК було ухвалено “Порядок здійснення моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

У агентстві запевнили, що найближчим часом обидва документа будуть направлені на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

Раніше в НАЗК заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.