Мін’юст пропонує НАЗК внести зміни в порядок перевірки декларацій, щоб не порушувати закон

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мін’юсту.

Зазначається, що в даному рішенні прописано часові рамки, яких може бути недостатньо для перевірки державними органами понад 100 тисяч декларацій.

У відомстві нагадали, що в понеділок, 7 листопада, пізно ввечері Мін’юст отримав для реєстрації текст порядку перевірки факту подачі декларацій державними органами і відповідне рішення НАЗК про його затвердження.

У прес-службі запевнили, що Мін’юст не має жодних претензій до тексту самого порядку.

«Однак, рішення, яким НАЗК затвердило вищезгаданий документ, містить спеціальну норму, згідно з якою строк перевірки факту подачі електронних декларацій за 2015 рік державними органами почався з моменту закінчення строку подачі декларації, тобто з 31 жовтня», - наголошується у повідомленні.

Таким чином, зауважили в міністерстві, на державну реєстрацію був поданий документ, який передбачає проведення перевірки у строк, відлік якого почався ще до подання документу на реєстрацію до Мін’юсту.

Відповідно, вже до наступної п’ятниці всі органи державної влади мають перевірити факт подачі понад 100 тисяч декларацій.

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На переконання Мін'юсту, вказання строку, який на момент подачі електронних декларацій вже почав спливати, є порушенням закону та обмеженням прав державних органів влади.

«Аби уникнути такої ситуації, Міністерство юстиції пропонує змінити спеціальну норму у відповідному рішенні НАЗК та визначити, що відлік строку перевірки факту подачі декларацій має розпочатися з моменту набуття чинності даного рішення», - зазначили в прес-службі.

В такому випадку державні органи отримають достатній строк для проведення перевірки, а формулювання буде юридично чистим і таким, що відповідає законодавству України.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

9 листопада керівництво НАЗК заявило, що розпочне перевірку електронних декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки.

До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано 105 тис. 833 е-декларацій.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.