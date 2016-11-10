Світовий банк допоможе НАЗК удосконалити систему е-декларування

Про це НАЗК домовилося з експертами Банку - керівником робочої групи Девідом Бернштейном та спеціалістом фінансового сектору Лорою Поп, які зараз перебувають з місією в Україні, повідомляє прес-служба агенства.

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Експерти Світового банку також провели оцінку технічного прогресу в інтеграції державних баз даних і електронної системи декларування майна для забезпечення автоматизованих перевірок.

Під час зустрічі йшла мова про усунення технічних проблем та вдосконалення роботи Єдиного державного реєстру декларацій в частині верифікації отриманих декларацій та розробки методології аналізу ризиків.

На думку Лори Поп, ці процеси мають відбуватися паралельно із запровадженням автоматизованої перевірки поданих е-декларацій.