"Як ми можемо прийти і перевірити кеш": в НАЗК не знають, як перевіряти готівку чиновників

У Національному агентстві запобігання корупції (НАЗК) поки не можуть відповісти на питання, як будуть перевірятися задекларовані в електронній декларації суми готівкових коштів, оскільки закон не наділяє відомство такими повноваженнями.

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Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив член НАПК Руслан Рябошапка.

За його словами, члени агентства не можуть просто прийти додому до декларанта та перерахувати його готівкові кошти.

"Мені важко змоделювати, як ми можемо прийти і перевірити кеш", – зазначив він.

Тим не менш, Рябошапка вказав, що інформація про готівкові кошти в декларації все одно може виявитися для правоохоронців вкрай корисною.

"Коли затримали одного з керівників обласної державної адміністрації, здається, Миколаївської області, у нього вдома знайшли багато цінностей та готівки. Якщо б це сталося сьогодні, а знайдена готівка не була б задекларована, то до кримінального обвинувачення додалися б, можливо, дві статті: за незаконне збагачення і неправдиві дані в декларації. Це просто одна з ситуацій, коли можна було б використовувати інформацію про готівку, зазначену в деклараціях", – зазначив представник агентства, додавши, що в НАЗК поки не знають, як безпосередньо перевіряти задекларовані чиновниками суми готівки.

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Нагадаємо, опівночі 30 жовтня в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Станом на 24:00 30 жовтня у реєстрі налічувалося 103 268 щорічних декларацій за 2015 рік.

Згідно з інформацією громадянської мережі "Опора", станом на 31 жовтня загальні задекларовані народними депутатами грошові активи досягли показника в 11,993 млрд у гривневому еквіваленті.

Інформаційне агентство Reuters підрахувало, що, згідно з деклараціями, 24 члени українського уряду разом володіють 7 мільйонами доларів лише готівкою.

Посли країн G7 в Україні наголосили, що найважливішим елементом системи е-декларування має стати наявність у НАЗК "здібності, ресурсів і незалежності для перевірки даних декларацій належним чином і управління системою електронного декларування активів".