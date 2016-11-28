Відеодопит Януковича завершився
У Святошинському районному суді Києва завершено допит в режимі відеоконференції екс-президента України Віктора Януковича як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
Про це передає кореспондент УНІАН.
Перед завершенням допиту на питання адвоката Євгенії Закревської, до якого моменту Янукович вважав себе президентом України, він відповів: «Я особисто з себе не зняв цієї відповідальності перед українським народом».
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Зараз вирішується питання про час допиту іншого свідка захисту по справі екс-«беркутівців» — колишнього командувача внутрішніми військами МВС України Станіслава Шуляка.
Суддя Ростовського обласного суду (РФ) запропонував розпочати допит Шуляка вже сьогодні, однак головуючий суддя по справі екс-«беркутівців» Сергій Дячук зауважив, що учасники процесу вже стомилися і робочий день завершено, тому запропонував провести його 2 грудня о 13.00.
Після цього російський суддя попросив про 10-хвилинну перерву, щоб з’ясувати технічні можливості для встановлення відеоконференцзв’язку з Києвом на цей час.