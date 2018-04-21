Молдавське вино: низька якість чи політична неблагонадійність?

Про доцільність заборони Російською Федерацією ввезення молдавських вин і про те, як це торкнеться українських виробників, УНІАН поцікавився у експертів і виробників вина

«У НАС САМИХ НЕ ЗНАЙШЛОСЯ НАВІТЬ ПЛЯШКИ СЕРТИФІКОВАНОГО ВИНА ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА» Анатолій Білоус, директор дослідно-виробничого виноградарського господарства ім. О.Суворова:

Молдавське вино погане. І Росія абсолютно слушно висуває вимоги до його якості. Нам теж не завадило б висунути такі вимоги. У нас в Україні постачання молдавського вина відбувається таким самим чином, що й у Росії донедавна: Молдова дає хабарі менеджерам магазинів, і на прилавках з`являються пляшки у формі дівчини, скрипки або інших прибамбасів. А пити врешті нема чого. При цьому вони видають вино за високосортне, а направді вони його мали б продавати не дорожче, ніж гривня за літр. До вина має додаватися паспорт – сертифікат походження, де б зазначалося, де вирощений виноград, і, закінчуючи тим, де перероблений, з повною інформацією про завод. До речі, ми, українські виробники винограду та вина, і самі небезгрішні. Вчора до нас у господарство приїздив Віктор Ющенко, і коли ми планували, як пригостити Президента, у жодного з великих виробників Болградського району не виявилося сертифікату на наше вино. На жаль, у нас немає вертикалі, яка б перевіряла якість темно-зеленого вина. Якщо я піду скаржитися в податкову на несумлінного виробника, то мені там скажуть: людина платить податки, тож байдуже, як вона робить вино: з порошку, води й цукру чи з винограду. Товариство прав захисту споживачів не має лабораторії і не зможе зробити аналіз. І ніхто у результаті не контролює якість виноматеріалу. Ми залиті поганим молдавським вином, але й наші винарі часто піклуються про те, як зловити «рибку в каламуті», заробити більше грошей, а не виробити якісний напій. Для заспокоєння можу сказати, що традиції виноробства не втрачені, але на добре вино немає попиту. Зараз сезон, машини в довгих чергах здають на винзавод «Зайбер», дешевий сорт, з якого потім нароблять буцімто-вино «Кагор». А «Кагор» робиться тільки з високосортного винограду сортів «Каберне», «Бастардо Магарач», «Одеський чорний». Коротше, самі сльози той нинішній “кагор”.

Заборона ввозити до Росії молдавське вино прямо б`є по українських виноградарях. Тому що сьогодні молдавський виноград продають по 25 центів за кілограм. Неподалік нас у Комратському районі (територія Молдови – УНІАН) коштує вісім тисяч тонн винограду. Їхні винзаводи не беруть виноград, бо не мають реальних шансів збути своє вино. Вони хочуть завезти виноград до України, адже в нас наскрізне мито ніяке – нуль. Ми, виноградарі, хочемо за свій виноград білих технічних сортів, за шампанський виноматеріал гривню вісімдесят, а Молдова хоче за свій поганий - 25 центів. Наші винзаводы, звісно, захочуть заощадити 50 копійок, а ми залишимося зі своїм виноградом.

«У ЗАНЕПАДІ МОЛДАВСЬКОГО ВИНОРОБСТВА ВИНЕН РОСІЙСЬКИЙ БІЗНЕС» Валерій Кентулов, директор науково-виробничого об`єднання «Нива», яке включає замкнутий цикл, від виробництва винограду до розливу вина:

Я думаю, що санітарних лікарів Росії менше за все обходила політика, коли вони виносили вердикт про заборону. Якість молдавського вина – низька.

Можна скільки завгодно шукати політичні мотиви. Але молдавські винарі серйозно розслабилися. Інша річ, що в цьому можна звинуватити і російських підприємців. П`ятдесят відсотків потужностей молдавських винзаводів куплені російськими компаніями. Вони дуже піклувалися про здешевлення готової продукції, а низька ціна забезпечується тільки за рахунок низької якості. Не буває у виноробстві дешевого і якісного вина. Сьогодні ситуація з молдавським вином позначається і на нашому ринку, Молдавія скинула ціну на виноматеріалии. Дешеве низькоякісне вино з Молдови на наших ринках боляче б`є і по наших виноградарях і по виноробах. Наші винороби теж у результаті вводитимуть технології, які мають здешевити вартість готового продукту. Вже не кажу про те, що це не на користь смаку і здоров`ю простого споживача.

«МОЛДАВСЬКИМ ВИНОМ НЕ ГИДУВАЛА АНГЛІЙСЬКА КОРОЛЕВА» Лідія Задніпряна, головний технолог виноробного підприємства «Велес»:

Я вважаю, що в основі заборони молдавського вина лежать і політичні мотиви, і проблема якості. Коли я читаю висновок російських експертів, що молдавське вино містить речовини, небезпечні для життя, я в це не вірю. Молдова має чудові традиції. Я ціле життя працювала в хіміко-технологічній лабораторії держслужби з охорони сортів рослин. Ми займалися мікровиноробством, давали технологічну оцінку всім сортам винограду. І абсолютно точно знаю, що окремі види молдавського вина за Радянського Союзу відправлялися до Англії (в одному з молдавських радгоспів працювала моя однокласниця). Але в Молдові, починаючи з 1985 року, були викорчовані класичні сорти винограду, а замість них висаджені гібридні сорти, з яких виготовити якісне вино, – неможливо. Той об`єм вина, який виробляє Молдова, неможливо виготовити з тих площ, які у них займають виноградники, не вдавшись при цьому до якихось... не цілком чесних технологій.

Італійці, німці скуповують в Молдові підприємства, встановлюють свої лінії, але це не звільняє їхнє вино від ароматизаторів і фальсифікатів. Хоча, задля справедливості слід зазначити, в Молдові є двадцять п`ять найменувань вин, які створювалися під патронатом Президента. І якими є ці марки, можна не сумніватися. Отже якісь не дуже великі об`єми вина доброго вина в Молдові є.

Опитувала Лана Самохвалова