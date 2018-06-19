Чому Росія може стати великою проблемою для Барака Обами
Економічний спад може притлумити амбіції Москви... У Вашингтоні приватні настрої деяких представників адміністрації Буша стосовно Кремля зводяться до презирства...
Щось пішло жахливо неправильно у відносинах пострадянської Росії зі Сполученими Штатами, а відтак – із Заходом взагалі. У результаті взаємини із відродженою Росією, яка розвивається у напрямі до автократії, будуть ключовим викликом для адміністрації Обами, яка вступає у владні повноваження.
Падіння з оптимістичних висот 1990-х є приголомшливим. Крах Радянського Союзу наприкінці 1991 року не тільки покінчив із Холодною війною та загрозами потенційної ядерної катастрофи, які виходили з неї. Він позначив найважливішу за багато десятиліть стратегічну зміну у міжнародному пейзажі. Розвал СРСР породив нову демократичну Росію, вочевидь, готову відкласти убік минулі антагонізми і продовжити справу саморозвитку у модерне суспільство.
|Володимир Путін
Тверда американська політика стосовно розширення НАТО, контролю над озброєннями та інших проблем нарощувала народне обурення в Росії – і допомагала Путіну плекати новий російський націоналізм. Підживлювана доходами від експорту нафти і природного газу, Росія почала самостверджуватися за кордоном, особливо в регіонах, які колись перебували під домінуванням Москви. Російське вторгнення і часткова окупація Грузії у серпні цього року слугує найпершим прикладом готовності пограти м’язами, які було атрофувалися. Росія визнала незалежність сепаратистських республік Південної Осетії та Абхазії, що викликало осуд на Заході. В інших місцях Росія використовує заглушку на трубі з енергоносіями, щоб тиснути на Україну, а також уперше з радянських часів послала військово-морські сили у латиноамериканські води.
У своїй сукупності такий перебіг подій може являти собою найбільш руйнівний стратегічний поворот за той період, котрий, через відсутність кращого терміну, відомий як „постхолодновоєнна ера”. "Ми втратили Росію, - повідомляє Волтер Расселл Мед, історик дипломатії в Раді з іноземних відносин. Роуз Готтемьоллер, фахівець з Росії і колишній американський службовець з питань національної безпеки у Фонді міжнародного миру Карнегі наголошує: "Криза у Грузії ставить нас віч-на-віч з реальністю, яка полягає в тому, що Сполучені Штати і Росія втратили можливість будувати відносини, які працюють на користь обох сторін".
|Джордж Буш
У Вашингтоні приватні настрої деяких представників адміністрації Буша стосовно Кремля зводяться до презирства. Російські чиновники тим часом стверджують, що Вашингтон діє одностороннім чином. Список того, що вони вважають порушеннями, є довгим: бомбардування Штатами їхнього союзника Сербії за часів Клінтона; скасування з боку США угоди проти балістичних ракет; розширення НАТО до „порогів” Росії; воєнні дії США в Середній Азії; спроби пустити трубопровідні маршрути повз Росію; підтримка українського та грузинського політичних рухів, які Росія вважає антиросійськими; військова допомога Грузії; підтримка незалежності Косова від Сербії, незважаючи на заперечення Росії.
|Дмитро Медведєв
Обама зазначив, що він підтримує ракетний захист у принципі, якщо можна буде продемонструвати, що система працює правильно. Але він також підкреслив, що звертається до Росії щодо співробітництва при відверненні витоку ядерних матеріалів, поглибленні контролю над озброєннями і боротьбі з Аль-Каїдою та іншими терористами.
Глобальна фінансова й економічна криза, разом з поточним зниженням цін на нафту, завдали удару по фондовому ринку Росії і прискорили втечу капіталу. Але в подальшій перспективі, як пише Стівен Сестанович, посол з особливих доручень адміністрації Клінтона у країнах колишнього Радянського Союзу, в журналі “Foreign Affairs”, "потужність Росії може продовжувати зростати і разом з цим підносити амбіції країни".
|Барак Обама
Томас Омстад “U.S. News & World Report” (США)
З англійської переклав Микола Писарчук