Коаліція обіцяє не жаліти живота (фоторепортаж)

«Живота не пожаліємо, щоб парламент працював», - заявив сьогодні лідер фракції БЮТ Іван Кириленко при підписанні коаліційної угоди у ВР.

Коаліція БЮТ, НУ-НС і БЛ народжувалася в тяжких муках: тривалі переговори, спротив Банкової, погрози "кинутого"Януковича, чвари в НУ-НС, врешті-решт відставка Кириленка і Зварича...

За інтригою процесу (а ми розуміємо, що це лише видима частина айсбергу) спостерігали фотокореспонденти УНІАН.

Коаліцію назвали «Національний розвиток, стабільність і порядок». Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) вважає, що ця назва готувалася під коаліцію БЮТ і Партії регіонів. За її словами, в назві нової більшості слово «розвиток» - від БЮТ, «стабільність» - від Партії регіонів, а «порядок» - «це взагалі невідомо від кого».

На уточнення журналістів, може це від НУ-НС, К.ЛЯПІНА відповіла: «Не від нас точно, бо в нас порядку найменше».

ФОТО УНІАН, Олександра Косарєва