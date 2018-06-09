Коаліція обіцяє не жаліти живота (фоторепортаж)
«Тепер головне питання - функціонування коаліції, - Кириленко не приховує болючого місця.- Поки що Бог нам в цьому відношенні допомагає»...
«Живота не пожаліємо, щоб парламент працював», - заявив сьогодні лідер фракції БЮТ Іван Кириленко при підписанні коаліційної угоди у ВР.
Коаліція БЮТ, НУ-НС і БЛ народжувалася в тяжких муках: тривалі переговори, спротив Банкової, погрози "кинутого"Януковича, чвари в НУ-НС, врешті-решт відставка Кириленка і Зварича...
За інтригою процесу (а ми розуміємо, що це лише видима частина айсбергу) спостерігали фотокореспонденти УНІАН.
|Андрій Кожемякін (БЮТ) проводить "роз`яснювальну роботу" у стані НУ-НС
|Далі - у стані Блоку Литвина і пошепки, щоб не підслухали регіонали...
|Інформація отримана і передана далі. Зарубінський(Блок Литвина) - Шевчуку (БЮТ)
Тарасюк (НУ-НС) йде ва-банк
|А Зварич (НУ-НС) каже: "дебільне рішення"
|Литвин - Томенку: зроби так і так...
|Томенко - Литвину: буде зроблено...
|І таки зроблено!
|Автографи під угодою поставили Шаров, Кириленко і Тарасюк
Коаліцію назвали «Національний розвиток, стабільність і порядок». Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) вважає, що ця назва готувалася під коаліцію БЮТ і Партії регіонів. За її словами, в назві нової більшості слово «розвиток» - від БЮТ, «стабільність» - від Партії регіонів, а «порядок» - «це взагалі невідомо від кого».
На уточнення журналістів, може це від НУ-НС, К.ЛЯПІНА відповіла: «Не від нас точно, бо в нас порядку найменше».
ФОТО УНІАН, Олександра Косарєва