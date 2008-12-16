Кириленко і Зварич подали у відставку

Фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів на підтримку "коаліції трьох", народні депутати України В’ячеслав КИРИЛЕНКО та Роман ЗВАРИЧ подали у відставку з посад керівників фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ.

Депутат також зазначив, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” зібрала 37 підписів під рішенням щодо підписання коаліційної угоди щодо створення коаліції між БЮТ, НУ-НС та Блоком Литвина.

В.АР’ЄВ зазначив, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні фракції.

Крім того, зауважив він, фракція доручила заступнику лідера фракції НУ-НС Борису ТАРАСЮКУ підписати відповідну коаліційну угоду.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому збиралися підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, вдалося зібрати лише 36 голосів при необхідних 37.

До складу фракції НУ-НС входять 72 народних депутати.