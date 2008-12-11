Янукович погрожує через 100 днів підняти всю країну

Партія регіонів дає владі сто днів для наведення порядку в країні. Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «так звана більшість» у парламенті не хоче розглядати антикризову програму, запропоновану Партією регіонів. «Це означає, що нас хочуть виключити з процесу», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав, що у випадку, «якщо влада у сто днів не наведе порядок в країні, то через сто днів ми піднімемо всю країну».

Він наголосив, що завтра у Верховній Раді України фракція Партії регіонів ставитиме питання про прийняття рішення щодо скорочення, мінімум, у десять разів витрат на Секретаріат Президента України, уряд та Верховну Раду. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що якщо це не буде підтримано, «то ми запросимо людей в Київ».