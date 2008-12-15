Ющенко категорично проти «коаліції трьох» - Гриценко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився категорично проти створення коаліції НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО, розповідаючи про підсумки зустрічі Президента з частиною фракції НУ-НС.

За його словами, Президент категорично заперечив «коаліцію трьох», натомість він висловився за формування у парламенті ситуативної більшості для ухвалення тих чи інших законів.

«Але він не всіх переконав», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Також, за його словами, Президент досить чітко пояснив депутатам, що він проти проведення дострокових виборів.

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА, розповідаючи про зустріч, зауважила, що Президент не бачить сьогодні перспективи подолання наслідків економічної кризи за допомогою створення коаліції НУ-НС, БЮТ та Блоку Литвина.

За її словами, В.ЮЩЕНКО висловився за проведення своєрідного круглого столу за участю усіх політичних сил, які б без популізму виробили кроки для подолання наслідків кризи.

«Питання коаліції – це 335-те питання, яке зараз просто не актуальне. Нема про що говорити», - сказала К.ЛЯПІНА, зауваживши, що сьогодні «немає ніякої віри, що уряд ТИМОШЕНКО буде виконувати те, що записано в коаліційній угоді».

Водночас вона відмовилась говорити, буде створена коаліція чи ні, пославшись на те, що у фракції НУ-НС різні думки з цього приводу. «Зарікатись я не буду», - сказала К.ЛЯПІНА.