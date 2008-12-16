Зварич назвав рішення НУ-НС «дебільним»

Не можна одночасно заявляти, що коаліція створена і збирати підписи під угодою про її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України Роман ЗВАРИЧ, коментуючи причини своєї відставки з посади заступника керівника фракції.

Він зазначив, що для створення коаліції необхідно 226 підписів під угодою і підписи ці мають бути завірені у відділі кадрів ВР. Після цього, за його словами, голова ВР має правові підстави для оголошення в парламенті про створення коаліції депутатських фракцій. Р.ЗВАРИЧ також зазначив, що йому не зрозуміти «величину інтелектуального рівня» людей у фракції, які стверджують, що коаліція створена, але в той же час заявляють, що необхідні підписи для її створення. «Це надто перевершує мій інтелектуальний рівень, тому нехай хтось більш розумний займає цю посаду (йдеться про посаду заступника лідера фракції НУ-НС – УНІАН)», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ називає таку позицію більшості фракції незрозумілою. «Це рішення дебільне, оскільки не можна стояти на позиції, що коаліція створена і одночасно укладати угоду про її створення», - сказав він.