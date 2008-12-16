Фракції БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина підписали коаліційну угоду

У Верховній Раді України підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, від імені фракції БЮТ угоду підписав її керівник Іван КИРИЛЕНКО, від НУ-НС – заступник голови фракції Борис ТАРАСЮК, від фракції Блоку Литвина - її лідер Ігор ШАРОВ. Голова ВР Володимир ЛИТВИН був відсутній на церемонії підписанні угоди.

І.КИРИЛЕНКО повідомив, що коаліція називатиметься «Національний розвиток, стабільність і порядок». Він зазначив, що до угоди включено три ключові пропозиції.

Зокрема, угодою передбачено, що питання членства України в НАТО вирішуватиметься за результатами всеукраїнського референдуму.

За словами І.КИРИЛЕНКА, Блок Литвина висував пропозицію, що стосувалась ринку землі. В угоді передбачено, що продаж землі відбуватиметься після ухвалення ВР відповідних законів.

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що третя пропозиція стосувалася визнання учасників національно-визвольної боротьби за незалежність України. За його словами, угодою передбачено прийняття парламентом відповідного закону.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що під час створення коаліції були дотримані всі процедури і формальності, обумовлені Конституцією та законодавством України. «Тепер головне питання - функціонування коаліції. Поки що Бог нам в цьому відношенні допомагає», - додав він.

Він зазначив, що на сьогодні ВР працює, зауваживши: «Живота не пожаліємо, щоб парламент працював».

У свою чергу, Б.ТАРАСЮК зазначив, що коаліційна угода хоча й «лаконічна, але має великий зміст». За його словами, сьогодні завершено процес формування коаліції «трьох».

Лідер фракції Блоку Литвина І.ШАРОВ зазначив, що ця коаліція «нелегко нам далася». За його словами, головне, що парламент працює і законопроекти ухвалюються.