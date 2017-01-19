В Інтерполі розповіли про імовірну дату оголошення в розшук нардепа-втікача Онищенка

Інтерпол можливо розгляне питання оголошення в розшук нардепа Олександра Онищенка наприкінці січня. Про це повідомив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ході прямої лінії в газеті Комсомольська правда в Україні, передає «Радіо Свобода».

За словами Неволі, імовірно Інтерпол оголосить Онищенка в розшук 26-29 січня.

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«Онищенко та його захист звернулися зі скаргою про те, що оголошення в розшук Онищенка не відповідає статуту організації з кількох причин. Тому зараз ця справа перебуває на розгляді комісії контролю за файлами… Наступне засідання комісії має відбутися 26-29 січня», – повідомив Неволя.

Як повідомляв УНІАН раніше, 5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн.

Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Пізніше Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що упродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном. Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у підкупі за готівку народних депутатів.

8 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник заявили, що у НАБУ зареєстроване провадження за фактом заяви Онищенка про нібито підкупи депутатів.

17 грудня Холодницький повідомив, що НАБУ закриє провадження, яке було відкрито за заявою у ЗМІ Онищенка про нібито підкуп народних депутатів, якщо він не надасть відповідні матеріали протягом 10 днів.